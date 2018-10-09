Bugün ekonomide ne oldu? (09.10.2018)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı açıkladı. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Ekonomi Politikaları Kurulu kuruldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri dolarda gerçekleşti. Reuters'a göre dolar/TL, enflasyonla mücadele programı sonrası anlamlı bir değişim göstermedi. Piyasalarda ev hapsindeki ABD'li rahip Brunson'ın Cuma günü gerçekleşecek mahkeme kararı beklenmeye devam ediliyor. İşte 9 Ekim Salı günü ekonomide yaşananlar.

1) ENFLASYONLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda Enflasyon ile Topyekûn Mücadele Programı'nın detaylarını açıkladı. Üç ay üst üste elektrik ve doğalgaza zam geldikten sonra Bakan, yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacağını bildirdi. TOBB ve TÜSİAD üyesi şirketler üç ay süre ile ürünlerine asgari yüzde 10 indirim yapacaklar.

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2) EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU KURULDU

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Ekonomi Politikaları Kurulu kuruldu. 11 kişilik Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’nda dikkat çeken isimler var. Petrol Ofisi’nin eski CEO’su ve Tekfen Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Halkbank Yönetim Kurulu üyesi ve bir İslami Finans uzmanı da kurulda yerini aldı.

Kurulda daha önceden kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de yer alıyor. Bu isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, Hatice Karahan ve Yiğit Bulut da bulunuyor.

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3) YILLIK EN FAZLA DOLAR KAZANDIRDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri dolarda gerçekleşti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, eylül ayında en fazla reel getiri eurodan sağlandı.

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4) DOLAR NE KADAR OLDU?

Reuters’in haberine göre dolar/TL 6.15 civarında dar banttaki seyrini sürdürürken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı enflasyonla mücadele programını sonrası kur anlamlı bir değişim göstermedi.

Bankacılar uygulamaların yakından izleneceğini belirtirken piyasalarda yön belirleyici olacağı öngörülen ev hapsindeki ABD’li rahip Andrew Brunson’ın Cuma günü gerçekleşecek mahkeme kararı beklenmeye devam ediliyor.