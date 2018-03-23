Çağlar Erol: İş konusunda cimriyim

Enuygun.com’un CEO’su Çağlar Erol ile bir araya geldik ve Enuygun.com’un ortaya çıkış sürecini, son dönem çalışmalarını ve ilerleyen süreçteki planlarını konuştuk.

Co Social Network'ün etkinliğinde Enuygun.com'un CEO'su Çağlar Erol ile bir araya geldik ve Enuygun.com'un ortaya çıkış sürecini, son dönem çalışmalarını ve ilerleyen süreçteki planlarını konuştuk.

Enuygun.com fikri nasıl ortaya çıktı?

2008 yılında online networking sitesi Çember.net'i Alman Xing firmasına satmamızın ardından, dünyadaki son trendler üzerinden bir araştırma yapmaya başladık. Bu araştırmalarımız sırasında ‘fiyat karşılaştırma' modelinin ilerleyen yıllarda kullanıcılar tarafından sıklıkla kullanılacağını öngördük.

Biz de; kullanıcılarımızın birçok farklı alanda kendileri için en uygun fiyat seçeneklerini rahatça bulmalarını sağlamak amacıyla bu projeye adım attık.

Başlangıçta; eşim Nihan Çolak, ben ve iki yazılımcı arkadaşımız olmak üzere dört kişilik ufak bir gruptuk.

İlk GSM karşılaştırmaları yaptık. Fakat oradan hiç para kazanamadık. Daha sonra; ihtiyaç, konut ve taşıt kredileri alanında karşılaştırma hizmeti verip aynı zamanda dileyen kullanıcılara bankalara başvurma kolaylığı sağladık. Böylece para kazanmaya da başladık.

4 kişi olarak yola çıktığımız ekibimizi 6,8,10.. diyerek büyüttük. Ardından seyahat konusunda yoğunlaşmaya karar verdik. Uçak bileti fiyatlarını karşılaştırıp dilediğiniz firmadan online satın alma hizmetini geliştirdik. Enuygun.com'un dönüş noktası bu oldu.

‘İŞ KONUSUNDA CİMRİYİM'

Ne kadarlık bir bütçeyle yola çıktınız?

Bu işe ilk başlarken 200 bin TL kadar çok küçük bir bütçeyle yola çıktık. Önümüzü görüp öyle ilerlemek istedik.

Kendimize bir yıl verdik. Kar edemezsek kapatırız dedik.

Açık konuşayım; iş konusunda cimriyimdir.

‘HER 100 BİLETİN, 10 TANESİ EN UYGUN'DAN SATILIYOR'

Şimdi satışlarınız iyi o halde?

Türkiye'de satılan her yüz biletin on tanesi Enuygun.com üzerinden satılıyor. Yılda 5 milyondan fazla kişi uçak bileti satın almak için bizi tercih ediyor.

Uçak biletlerini havayolu firmaları ile hemen hemen aynı fiyata satmanıza rağmen neden insanlar sizi tercih ediyorlar?

Havayolu şirketleri de aynı soruyu soruyor.' Nasıl yapıyorsunuz?' diyorlar.

Cevabı çok basit; tüketici uygun fiyatlı, kullanımı kolay ve güvenilir siteleri tercih ediyor. Biz onlara tüm bu hizmetlerin yanı sıra bir de ‘Bilet iptali seyahat sigortası' imkanı sağlıyoruz.

Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz?

Şuan 150 çalışanımız var. 40 kişi IT tarafında. Geri kalan diğer büyük çoğunluk da seyahat tarafında.

‘EN UYGUN DERKEN EN UCUZ DEĞİL'

En uygun derken en ucuzu mu kastediyorsunuz?

En uygun derken; en ucuzu kastetmiyoruz.

Uygunluk dediğimiz şey zaten kişiden kişiye göre değişen bir kavramdır.

Neyi kastettiğimizi basit bir örnekle açıklayacak olursam şunu söyleyebilirim:

Atatürk Havalimanı'ndaki uçuş 70TL'dir, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş 100TL'dir. Sana Atatürk ‘teki daha uygun gelir ama ben Anadolu yakasında oturuyorumdur Sabiha'daki o nedenle bana daha uyguna gelir.

Ya da bana sabah 7'deki 90TL'lik uçuş çok uygunken, sana akşam 6'dan önceki uçuşlar uygun değildir 300TL'lik bir bilet vardır ve o sana göre daha uygundur.

Şimdi bir de Wingie ile yurtdışına açıldınız.

Evet küresel arenada da büyüyoruz. Wingie.com'dan İngiltere, Almanya ve Türkiye'den İngilizce, Almanca ve Türkçe olarak hizmet vermeye başladık. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki günlerde İspanya ve Rusya'ya da İspanyolca ve Rusça hizmet vermeye başlayacağız.

Bu başarının arkasında yatan sır ne?

İş hayatı maraton koştuğumuz bir oyun. Özellikle de internette bir iş yapıyorsanız sürekli büyümek zorundasınız. Ve bu maratonda başarılı olmak için sürekli depar atmanız, dağılmadan koşmanız gerekiyor. İlerlemeye bir şekilde ayak uydurmanız gerekiyor.

Ben çok çalışıyorum. Digital pazarlamayı çok iyi biliyorum. Yazılım sistemini görebiliyorum. Finanstan anlıyorum.

Kısacası ekibin sürekli başında durup, her şeye karışan, her şeyi bilmek isteyen bir patronum.

‘EN UYGUN OTEL REZERVASYONUNU DA ENUYGUN.COM'DAN YAPABİLECEKSİNİZ'

Otel hizmeti vermeyi düşünmüyor musunuz?

Otel karşılaştırması veriyoruz zaten. Fakat şimdilik satışımız yok.

Ama uçuş ve otel paketini bir arada sunmaya hazırlanıyoruz. Bu yaz gelmeden proje hayata geçecek.