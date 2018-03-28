Dolar ne kadar oldu? (28.03.2018)

ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin risk iştahını azaltması ve kendine özgü riskler nedeniyle geçen hafta tarihi zirveyi gören dolar/TL'de zirvenin hemen altında yatay seyir devam ederken, piyasalar bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisini izleyecek.

Doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanması ve TL’de son dönemde gözlenen zayıf eğilimin sürmesiyle dün psikolojik direnç olan 4.00 seviyesine atak yapan dolar/TL, saat 1707’de 3.9807/3.9825 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 08.49’da 3.9793/3.9800 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL’de hafta başından bu yana 3.95-4.00 bandında hareket gözlenirken, analistler 3.95 seviyesinin taban oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Piyasalar bugün saat 15.30’da açıklanacak olan ABD büyüme verisini, yarın ise Fed’in enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE’yi, içeride ise büyüme verisini izleyecek.

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Dün saat 1707’de 4.4577/4.4599 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah saat 0849’da 4.4570/4.4596, dün 4.9345/4.9373 seviyesinde olan euro/TL ise bu sabah 4.9380/4.9406 seviyesinde bulunuyor.

Sepet bazında TL geçen hafta 4.5037, euro/TL ise 4.9728 ile tarihi zirveyi görmüştü.

Bankacılar yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesinin yabancı yatırımcının tahvil piyasasından çıkmasına ve faizlerde yükselişe neden olduğunu; yabancı yatırımcıların carry trade pozisyonlarını kapamalarının da TL’de değer kaybı ve son dönemde negatif ayrışmayı sürdürdüğünü belirtiyor.

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Global tarafta ise ABD’nin Çin’den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getirmesinin küresel ticaret savaşlarını tetikleyeceği endişeleri geçen hafta güvenli varlıklara talebi artırmış, analistler Cuma günü Asya saatlerinde Japon yatırımcıların yüksek faiz farkından yararlanmak üzere aldıkları Japon yeni/TL kısa pozisyonları kapatmaya yönelmesiyle kurda 4.0375 ile rekor seviyenin görülmesine neden olduğunu belirtmişti.

Türkiye ekonomisinde geçen yılki aşırı ısınma sonucunda oluşan yüksek enflasyon ve cari açık gibi makro dengesizliklerin fon akışına duyarlı Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olmaya devam edeceğini belirten analistler, bu çerçevede Türkiye’nin en kırılgan EM ekonomileri arasında olmaya ve TL’nin değer kaybetmeye devam edeceğini belirtiyor.

Dolar endeksi dün gördüğü son haftaların dip seviyesinden başlayan toparlanmayı ticaret politikaları kaynaklı gerilimin devam etmesi nedeniyle sürdüremedi.

BASKI AZALDI

Dolar endeksi dün beş haftanın dip seviyesi olan 88.942’ye geriledikten sonra toparlanmaya başladı ve günü yüzde 0.34 yükselişle tamamlandı. Ancak bugün yüzde 0.1 ekside 89.291’de bulunuyor.

ABD ile Çin’in bir süredir dile getirdikleri karşılıklı tehditlerin ardından dış ticaret politikası alanında müzakerelere başlayacağına yönelik haberler dolar üzerindeki ticaret politikası kaynaklı baskının azalmasını sağlamıştı.

Tahvil piyasasında ise faizlerde de yüksek seyir sürüyor. Gösterge 10 yıllık 8 Mart 2028 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.78, valörde son işlemde yüzde 12.77 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.18, valörde son işlemde yüzde 14.21 seviyesindeydi.

REUTERS