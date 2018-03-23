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D&R’lar Amazon’a satılıyor iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş Doğan Grubu'nun D&R mağazalarının dünya devi Amazon'a satılacağını iddia etti.

Sozcu.com.tr
android-time 11:45 23 Mart 2018
Haberler Ekonomi
D&R’lar Amazon’a satılıyor iddiası
CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş Doğan Grubu'nun D&R mağazalarının dünya devi Amazon'a satılacağını iddia etti.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş Doğan Holding’in medya varlıklarını satmasının ardından D&R Mağazaları’nı da satacağını açıklayarak medya sektöründen tamamen çıkacağını iddia etti. Yarkadaş D&R’ların dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un sahibi olduğu Amazon’a satacağını ifade etti.

İstanbul Ticaret Odası'nın kayıtlarına göre Amazon Core Europe Türkiye'de AMAZON TURKEY SERVICES YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ adında bir şirket kurdu. Habertürk.com’dan Eren Güler’in haberine göre Amazon Türkiye’de 5 bin metrekarelik bir ofis kiralayacağını belirtiyordu.

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Son güncelleme: android-time 11:4623.03.2018
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