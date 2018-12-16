Elektrik faturası savunması: Bakan ‘düşürdük’ dedi

Son bir yılda yüzde 33 artan elektrik faturaları Meclis’te tartışmalara neden oldu. Muhalefet milletvekilleri, vatandaşın artan faturaları ödemekte zorlandığını söyleyince Enerji Bakanı Fatih Dönmez’den ilginç savunma geldi. Dönmez “2002 yılında asgari ücrette 150 kilovatsaatlik bir elektrik tüketen hanenin, asgari ücrete oranı yüzde 15,1 iken bugün yüzde 5,6. Üçte 1 oranında aslında azalma söz konusu” dedi.

İYİ Parti Aksaray Ayhan Erel, elektrik faturalarındaki artışı TBMM’de gündeme getirdi. Erel, “Vatandaş, iktidarın güdümünde olan TRT’ye ödeyeceği payı, faturası kadar alınan hizmet bedelini, ne yazık ki devletin 6 ilde 90 bin sayacı okuyamadığı için kayıp kaçak bedelini ve yüzde 18 vergisini nasıl ödeyeceğini düşünüyor” dedi.

ASGARİ ÜCRETLİNİN FATURASI 273 TL

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur doğal gaz ve elektriğe enflasyon üzerinde yapılan zamları hatırlatarak, “2018 yılı içerisinde konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 31, sanayide kullanılan elektriğe ise yüzde 41 zam geldi. Bu zamlarla 4 kişilik bir ailenin asgari tüketimiyle elektrik ve doğal gaz faturasının bedeli 273 liraya çıktı. Döviz yükseldi diye yapılan bu zamları döviz düştükten sonra niye geri almıyorsunuz?” diye sordu. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, elektrik faturasındaki değişimi 2002 yılı ile karşılaştırarak, düşüş yaşandığını anlattı ve şöyle dedi:

“Enerji tüketim maliyetlerinin dar gelirli vatandaşlara olan etkisi. 2002 yılında asgari ücrette 150 kilovatsaatlik bir elektrik tüketen hanenin, asgari ücrete oranı, aylık asgari ücret içindeki payı yüzde 15,1 iken bugün itibarıyla asgari ücret 1.603 lira, yine 150 kilovatsaatlik elektrik tüketimini baz aldığımızda asgari ücretteki elektrik faturasının payı yüzde 5,6; üçte 1 oranında aslında azalma söz konusu. Doğal gazda 2002 net asgari ücret üzerinden, 100 metreküplük ortalama bir aylık tüketim, asgari ücret içindeki payı yüzde 25… Bugün itibarıyla yine aynı miktardaki doğal gazın asgari ücret içerisindeki payı yüzde 9,2… 25’ten yüzde 9,2’ye düşmüş durumda. Rakamlar yalan söylemez.”