INFLOW Global Summit’18 ile 500 milyon kişi İstanbul’u konuştu

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen INFLOW Global Summit’18 kapsamında 30’dan fazla ülkeden 100’e yakın yabancı influencer İstanbul’a gelerek yüzlerce yerli influencer ve sektörün önde gelen profesyonelleriyle bir araya geldi.

Influencer'lar tarafından yapılan sosyal medya paylaşımları aracılığıyla tüm dünyada yaklaşık 500 milyon kişiye erişim sağlanırken, zirvenin son günü düzenlenen İstanbul deneyimiyle tüm dünya İstanbul'u konuştu. Türkiye ve İstanbul'un turizm ve tanıtım çalışmalarına sosyal medya mecraları vasıtasıyla nitelikli bir katkı sağlandı.

INFLOW Global Summit'18, 30'dan fazla ülkeden gelen ve tüm dünyadan moda, seyahat, gastronomi, güzellik ve bakım gibi farklı konularda milyonlarca takipçisi bulunan 100'e yakın yabancı, yüzlerce Türk influencer, konuşmacı olarak farklı ülkelerden etkinliğe katılan sektör profesyonelleriyle birlikte Influencer Pazarlaması sektörünün önde gelen isimlerini İstanbul'da ağırladı. Influencer Pazarlaması alanındaki kanaat önderleri ve sektör profesyonelleriyle yerli- yabancı influencer'ları buluşturan zirve boyunca yapılan paylaşımlarla INFLOW Global Summit'18, dünya çapında yaklaşık 500 milyon kişiye erişim sağlamış oldu. Öte yandan zirvenin son gününde farklı kitlelere hitap eden 25 yabancı influencer için özel bir İstanbul turu da düzenlendi. Dünyanın önde gelen influencer'larına İstanbul'u bilinmeyen yönleri ve gözden kaçırılan bölgeleriyle tanıtarak benzersiz bir İstanbul deneyimi yaşatmayı ve ülke turizmini canlandırmayı amaçlayan bu etkinlikle İstanbul, yaklaşık 100 milyon kişiye ulaşarak sosyal medyada dünya gündemine oturdu.

FARKLI BİR İSTANBUL DENEYİMİ

İstanbul'a özel tam günlük aktiviteye katılan influencer'lar, şehri bir turist olarak ziyaret ettiklerinde gerçekleştirme fırsatı bulamayacakları farklı bir deneyim yaşadılar. Tam gün süren aktiviteye, Boğaz turuyla başlayan influencer'lar, Tahtakale'deki Validesultan Hanı'nın kubbelerine çıkarak şehrin panoramik görüntüsünü deneyimleme ve İstanbul'u geniş bir açıdan fotoğraflama fırsatı buldular. Influencer'lar öğle yemeğinde ise, Deraliye Ottoman Cuisine Restaurant'ta, ünlü şef Metin Süerkan'ın kılavuzluğunda Türk ve Osmanlı mutfağının rafine lezzetlerini öğrenme ve tatma olanağı yakaladılar. Bu deneyimin ardından Şerefiye Sarnıcı'nı ziyaret eden influencer'lar, “Atlar ve Hatlar” sergisine katılarak hat sanatımızın en güzel örneklerini görüp takipçileri ile paylaştılar.

500 MİLYON KİŞİYE ERİŞİM

Katılımcılar ayrıca, Hürrem Sultan Hamamı'nın eşsiz dokusunu da keşfetme şansı buldular. Akşam yemeğinin ardından Galata Mevlevihanesi'ni ziyaret eden influencer'lar, Mevlevihane'nin tarihi atmosferi ve sema gösterileriyle kendilerinden geçtiler. Sektörün büyümesine katkı INFLOW Global Summit'18'in yarattığı etkiye ilişkin görüşlerini dile getiren INFLOW Summits Kurucu Ortağı Emre Gelen, etkinlik sonunda 500 milyon kişiye erişim sağlayarak Influencer Pazarlaması alanında önemli bir başarıya imza attıklarının altını çizdi. Gelen, “Etkinlik boyunca Instagram, Youtube, Twitter ve Weibo gibi kanallardan paylaşımlar yapıldı. Öte yandan konferansa katılan markalar ve influencer'lar bire bir toplantılarla birçok işbirliğine imza attılar. Pazarın büyüyüp gelişmesi için yeni ortaklıklar filizlendi. Zirvenin yarattığı etkiden çok memnunuz” dedi.

INFLOW Summits Kurucu Ortağı Afşın Avcı ise, zirvenin son gününde gerçekleştirilen İstanbul etkinliğine değinerek, “Influencer'lara yaşattığımız özel İstanbul deneyimi ile ülke turizminin canlanmasına katkıda bulunduğumuz için memnuniyet duyuyoruz. Bu kapsamda İstanbul, sosyal medyanın gündemine taşındı. Takipçiler, İstanbul'u hiç görmedikleri yansımalarla deneyimlediler. Etkinliğin yapıldığı dönem boyunca #INFLOWGlobal2018 ve #Myİstanbul hashtag'leriyle sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Bu aktiviteyle dünyadan pek çok takipçiyi önümüzdeki yıl İstanbul'u ziyaret etmeleri için motive ettik” şeklinde konuştu.