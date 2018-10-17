Karayolları’ndan 5 aylık ‘ekonomik’ erteleme!

Yap-İşlet-Devret Modeli ihaleleri son dönemde üst üste ertelenmeye başladı. ilk olarak 5 ay önce ihaleye çıkarılan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu ile 3 ay önce ihaleye açılan Aydın- Denizli Otoyolu tekrar bakanlık tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinin sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamaya göre ihale ertelemelerinin ekonomik koşullardan kaynaklandığı belirtildi.

Yaklaşık 5 ay önce ihaleye çıkarılan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu’nun ihalesi son olarak 31 Ekim 2018 tarihi saat 10:30′ a ertelendi. Aydın- Denizli otoyolu ise ilk olarak 26 Haziran 2018 tarihinde ihaleye çıkarılmıştı ancak geçtiğimiz günlerde tekrar bir revize edilerek 27 Kasım 2018 tarihine ertelendi. Son 5 aydır Yap İşlet Devret modeli ihalelerinin neden ertelendiğini sozcu.com.tr’ye açıklayan Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ihalelerin iptal edilmesinde ekonomik şartlar ve dövizdeki dalgalanmanın rol oynadığını düşündüklerini söylediler. Yetkililer ihale erteleme talimatlarının Ulaştırma Bakanlığı tarafından verildiğini ifade ediyor.

PİYASA İYİCE YERİNE OTURMAYA BAŞLADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Aydın-Denizli Otoyolu ihalesinin ertelenmesine ilişkin geçen ay açıklamalarda bulunmuştu. Dağ, “Demir fiyatları ve diğer fiyatlarda stabil olmayan süreçler yaşanıyor. Bu sadece Aydın-Denizli Otobanı’nda değil yeni yapılan TOKİ’nin ve bakanlıklarımızın ihalelerinde de fiyatlandırmalardan kaynaklı problemler yaşanabiliyor. Bunlar zaten geçici, şu an için piyasa iyice yerine oturmaya başladı” şeklinde konuştu.

DEMİR FİYATLARINDA STABİL OLMAYAN SÜREÇLER YAŞANIYOR

Dağ, Aydın-Denizli Otoyolu ihalesinin ertelenmesini şu şekilde değerlendirdi: “Bu otoyol projesi, benim de vakıf olduğum, milletvekili arkadaşlarımızın da birebir takip ettiği ve bölgemiz için önemli bir proje. Aydın’dan Denizli’ye kadar ilçelerimizin içerisinden geçen trafiğin hayatı olumsuz etkilediğini hepimiz biliyoruz. Bu otobanın yapılması konusunda da bakanlığımızda hiçbir soru işareti yok. Sadece şu an için yaşamış olduğumuz ekonomik durumlardan dolayı, yapılan ihalelere katılımlar konusunda, özellikle de fiyatlandırmalar konusunda sıkıntılar yaşandığı için bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Buranın yapılması konusunda hükümetimizde herhangi bir irade değişikliği söz konusu değildir. Demir fiyatları ve diğer fiyatlarda stabil olmayan süreçler yaşanıyor. Bu sadece Aydın-Denizli Otobanı’nda değil yeni yapılan TOKİ’nin ve bakanlıklarımızın ihalelerinde de fiyatlandırmalardan kaynaklı problemler yaşanabiliyor. Bunlar zaten geçici, şu an için piyasa iyice yerine oturmaya başladı” dedi.