Kredili mevduat hesabı (KMH) nedir?

Bankalar müşterilerine ihtiyaç durumlarına göre çeşitli seçeneklerde hizmetler sunmaktadırlar. Her biri farklı amaçlarla düzenlenmiş bu hizmetlerden biri olan kredili mevduat hesabı nedir? Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Diğer hesap türlerine kıyasla daha yeni bir mevduatlı hesap türü olan Kredili Mevduat Hesabı (KMH) hakkında bilmeniz gereken tüm ayrıntılar haberimizde… Kredili mevduat hesabı nedir?

KREDİLİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

Kredili mevduat hesabı, bankalar tarafından müşterilerinin ilgili mevduat hesaplarına belirlenen bir limitle, belirli bir faiz oranı ile para çekme veya banka kartı yoluyla harcama yapmaya olanak sağlayan bir çeşit kredi türüdür.

Kredili mevduat hesapları “KMH” kısaltmasıyla bildiği gibi ayrıca farklı bankalarca; “avans hesabı”, “açık hesap” veya “ek hesap” olarak da adlandırılabilir.

Bu kredi hesabı, bankalar tarafından belirlenen kriterlere göre limitlendirilir. Çoğu zaman bankaların maaş müşterileri, emekli maaşı alanlar ve kredi notu iyi olanlara kredili mevduat hesabı tahsis edilir.

Kredili mevduat hesapları bir çeşit kredi ürünü olduklarından dolayı, bu hesaplardan çekilecek veya kullanılacak miktarın vade sonunda ödenmesi gerekmektedir. Kullanılan tutarın vade sonunda ödenmemesi halinde gecikme faizi gibi ek ücretler ödemek durumunda kalabilirsiniz. Aynı zamanda kredili mevduat hesabının kullanılması ve ödemelerinin gecikmesi bireylerin kredi notunu olumsuz olarak etkilemektedir.

Kredili mevduat hesabı, kısa dönemli vadenin sonunda yüksek faiz oranları dolayısıyla çok acil durumlar dışında tercih edilmemesinde fayda vardır.

FAİZİ BANKALAR BELİRLİYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredinin içeriğinde faiz ödeme zorunluluğunun da olması nedeniyle tüketicileri de uyarıyor. Şöyle ki, kredili mevduat hesabı faiz oranlarını ve kredi masraflarını, bankalar kendileri belirliyor. Bu nedenle BDDK, önceden faiz oranlarının sağlıklı bir şekilde karşılaştırılıp analiz edilerek KMH'ye başvurmaları konusunda tüketicilerin dikkatli olmasını istemektedir.

KMH NASIL AÇILIR?

Maaş ve emekli aylığı alan banka müşterileri çalıştıkları bankalardan başvuru yoluyla kolayca Kredili mevduat hesabı açabilirler. Bu sınıfta olmayan müşteriler ise aynı şekilde başvuru yapmak durumundalar. KMH başvuruları incelenirken bireylerin kredi notu yani finansal geçmişi ve ilgili bankada bulunan varlıkları göz önüne alınarak değerlendirme yapılır. Değerlendirmenin olumlu sonuçlanması durumunda banka, mevcut mevduat hesabına KMH tanımlaması yapar ve hesap kullanılmaya başlanabilir.

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