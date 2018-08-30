Nüfus cüzdanı yenileme son tarih nedir? Eski nüfus cüzdanları ne zamana kadar geçerli?

Nüfus cüzdanlarında yenileme işlemleri devam ediyor. Nüfus cüzdanı yenileme son tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, eski nüfus cüzdanları ne zamana kadar geçerli? Merak ettiğiniz soruların cevapları haberimizde...

Özellikle, son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medyada, kimlik kartlarının dağıtımının 2018 yıl sonu itibarıyla sona ereceği söylentilerinin ardından, eski nüfus cüzdanları ile ilgili vatandaşın kafasında bazı sorular yer almakta. Nüfus cüzdanı yenileme son tarih nedir? ve Eski nüfus cüzdanları ne zamana kadar geçerli? sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz…

NÜFUS CÜZDANLARI YENİLEME SON TARİH NEDİR?

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, “Mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanlarının, kaybolmuş, tahribata uğramış ve kullanılmaz duruma gelmiş olması durumlarında mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları, geçici kimlik belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını teslim alınıncaya kadar geçerli olacaktır” dendi. Yani tarih belirtilmiş olmasa da açıklamaya göre, yeni kimlik kartınızı alana kadar eski nüfus cüzdanınızı kullanabiliyorsunuz.

ESKİ NÜFUS CÜZDANLARI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medyada, kimlik kartlarının dağıtımının 2018 yıl sonu itibarıyla sona ereceği, kimlik kartı bedelinin fahiş oranda artacağı yönünde asılsız haberlerin yer alması üzerine bir açıklama yapıldı.

Siirt Valiliğinin ‘Kimlik kartları ile ilgili basın duyurusu 2017/178 başlıklı duyurusunda şöyle denildi:

“Nüfus kimlik kartlarının dağıtımının yılsonu itibarıyla sona ereceği ve kart bedelinin fahiş oranda artacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kimlik kartı bedelinin 2018 yılı itibarıyla “Değerli Kağıtlar” değerleme oranlarıyla güncelleneceği ve bu oranın asılsız haberlerde iddia edildiği gibi yüksek olmayacaktır.

Ülkemizde nüfus cüzdanlarının 2023 yılına kadar yenilenmesi hedeflenmektedir ancak mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.”

Yapılan bu açıklamaya göre, eski nüfus cüzdanlarının kullanımının 2023 yılına kadar devam edeceği anlaşılmaktadır.

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