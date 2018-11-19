Perakendede satış rakamları düştü ama cirolar arttı

Eylül ayı Perakende Satış Endeksleri açıklandı. Buna göre; Eylül ayında perakende satış hacmi yüzde 3,4 düşüş gösterirken, ciro yüzde 22,5 yükseldi. Satışlardaki azalışa rağmen cirodaki yükselişte fiyat artışları etkili oldu.

TÜİK, eylül ayı perakende satış endeksi verilerine göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,9 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %4,6 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi aynı ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,6 azaldı. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 geriledi.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE %22,5 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 24,7 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro da bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,3 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,1 azaldı.