Taşeron sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? Taşeron sınavında ilginç sorular…

Taşeron sınavları yapılmaya devam ediyor. Bazı kurumlarda hala sınavlar gerçekleşirken bazı kurumlar taşeron sınavı sonuçlarını açıkladı bile. Peki taşeron sınavları sonrası kadroya geçiş işlemleri ne zaman tamamlanacak. Taşeron işçiler ne zaman kadrolu olacak?

Taşeron sınavları gerçekleşmeye devam ederken bazı kurumlar taşeron sınavı sonuçlarını yayınladı, bazı kurumlar ise taşeron işçilerin kadroya alınması için gerçekleştirdiği sınavlara devam ediyor. Taşeron sınavlarına henüz girmemiş olan işçiler ne gibi sorular sorulacağını merak ederken, sınavları tamamlayan işçiler ise sonuçlara gözünü dikmiş durumda…

KADROYA GEÇMEK İÇİN GÜREŞ TUTTULAR

Edirne Belediyesi Hukuk İşleri Müdür Vekili İbrahim Doğan başkanlığında 5 kişiden oluşan heyet, adayları sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutuyor. Son olarak, belediye adına başta Kırkpınar Yağlı Güreşleri olmak üzere güreşlere katılan 15 pehlivan ile belediye bandosunda görevli 29 müzisyen sınava girdi. Pehlivanlar, sözlünün ardından geçtikleri uygulamalı sınavda hünerlerini ortaya koydu. Birbirleriyle güreş tutan pehlivanlar ayrıca, rakiplerini yenmek geliştirdikleri taktik oyunları uygulamalı gösterdi. Pehlivanlardan Serkan Makas, “Kadroya geçmek için girdiğim sınavda, rakiplerimizi hangi oyunlarla, nasıl yendiğimizi gösterdik. İnşallah başarılı olup, belediyenin kadrolu pehlivanı olurum” dedi.

TAŞERONA KADRO SINAVI SONRASI NE OLACAK?

Sınavın uygulanmasının ardından sınav kuruluna itiraz 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanını ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılacak. Bu tarihler tavsiye niteliği taşıdığından değişkenlik gösterebilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

TAŞERON KADROYA GEÇİŞ SINAVINDA GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALINMALI?

Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın sürekli işçi kadrosuna geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az elli (50) puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şart olacak.

TAŞERONA KADRO SINAV SONUÇLARINI AÇIKLAYAN KURUMLAR

İçişleri Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK

Dışişleri Bakanlığı

Konya Orman Genel Müdürlüğü

İzmir Valiliği

İŞKUR

Diyanet İşleri Başkanlığı

NOT: Kadro sınav sonuçları listelerine ilgili kurumların internet sitelerinden ulaşabilirsiniz..