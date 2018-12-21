Yıldırım’ın açıklamasının ardından otobüsçülerden flaş istek! ‘FSM’den geçelim’

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen ağır vasıta araç cezalarının af edileceğini söylemişti. Bugün Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım kendilerinin sorunlarına da çözüm bulunmasını isteyerek, "Onlarca otobüs var, bunların hepsi 3. köprüyü kullanmak için kilometrelerce yol gidiyorlar. Bizim tek isteğimiz 2. köprüyü kullanmak. 3. köprüye ödediğimiz parayı 2. köprüye ödenmeye hazırız. Başkan yapmışken bunu da yapsın" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden UKOME kararına aykırı geçiş yapıp ceza yazılan araç sahiplerinden oluşan 18 kişilik heyetle Ulaştırma Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünde bir araya geldi. Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen toplantıda Binali Yıldırım, mağdurların sorunlarını dinledi ve cezaların iptal edileceğini söyledi. Son aylarda üçüncü köprüden geçerek yol ve yakıt masrafı yapan araçlar ise bu masrafı yaptıklarıyla kalacak. Yeni bir kanun çıkarılana kadar ise kamyonetler 2. köprüyü kullanabilir.

TEK İSTEĞİMİZ İKİNCİ KÖPRÜDEN GEÇMEK

Bütün otobüsçülerin üçüncü köprüden mağdur olduğunu belirten Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, ” Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a öncelikle teşekkür ediyoruz. Ancak bizim sorunlarımıza da çözüm bulunsun. Biz her gün onlarca yolu boşu boşuna gidiyoruz. Tüm otobüsçüler olarak tek isteğimiz 2. köprüden geçmek. Gerekirse 3. köprüye ödediğimiz parayı 2. köprü için de ödemeye hazırız. Başkanımız yapmışken bunu da yapsın. Birçok aile ondan bu haberi bekliyor. ” dedi.

Ulaştırma Bakanlığı’nın uyguladığı kurala uyanların yüksek paralar verdiğini söyleyen Büyük İstanbul Otogarı Esnaflar Derneği Başkanı Şahap Önal, “Otobüsçülerin burada haklarının savunulması gerekir. Sayın Binali Yıldırım’a teşekkür ederiz. Ancak Ulaştırma Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklama yapması gerekirken Meslis Başkanı Binali Yıldırım açıklama yapıyor. Peki 3. köprüden geçenlerin maliyetleri ne olacak. Bu insanlar kurallara uydular diye o kadar masraf yaptılar bu masraflar ne olacak? Diğer kesilen cezalar ne olacak? Bu haksızlıktır. ” dedi.

BİZİM İÇİNDE BİR UYGULAMA ÇIKARILSIN

Otobüsçülerin 3. Köprü güzergahından dolayı kan ağladığını söyleyen Önal, ” Otobüs sektörü kan ağlıyor. Köprü geçişleri için ciddi meblalar ödüyorlar. Madem öyle bizim içinde bir uygulama çıkarılsın. Bu yapılan haksızlıktır. “dedi.