Esenyurt konut mağdurlarının eylemine izin verilmedi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yıllardır evlerine kavuşamayan konutzedelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapmasına izin verilmedi. Belediye binasının karşısındaki parkta toplanarak “Evlerimizi istiyoruz” diye isyan eden vatandaşların eylemine CHP’li milletvekilleri Gürsel Tekin ve Özgür Karabat da destek verdi.

“Esenyurt imar mağdurları” Fatih Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde bir araya gelerek Esenyurt planlarına onay veren İBB yönetimine sesini duyurmak istedi. Ancak grubun İBB binası önünde eylem yapmasına izin verilmeyince vatandaşlar Saraçhane Parkı'nda açıklama yaptı.

İBB ÖNÜ OLMAYINCA SARAÇHANE’DE TOPLANTILAR

Grup “Esenyurt'ta 30 bin inşaat hak mağduru İstanbul'da 100 bin. Sesimizi duyan yok mu?” pankartı açtı. Esenyurt İmar Mağdurları Tertip Komitesi adına Özlem Hanelçi tarafından yapılan açıklamada 2011 yılında Yeşil İnşaat'tan daire alan ve 2013 yılında teslim sözü verilen vatandaşların konutlarına hala kavuşamadıklarını kaydedildi. Hanelçi “Kat malikleri olarak tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemize rağmen çözümsüz kaldık. Yeşil İnşaat'ın sahibi tarafından sürekli oyalandık. Engin Yeşil önce imar problemini gündeme getirdi Esenyurt Belediyesi'ni suçladı. Sonra ekonomik kriz var dedi. Ardından OHAL'i bahane etti. Davalar açtık sorunu aşamadık. Şantiyeler kapandı, taşeron iş bıraktı, imalat durdu. Hak edilmiş kiralarımız ödenmedi” dedi. Devlet yetkililerine ve Esenyurt imar planlarına onay veren İBB yönetimine seslenen Hanelçi “Herkesi talebimize, mücadelemize duyarlı olmaya çağırıyoruz. Binlerce aileyi perişan eden bu soruna acil çözüm bulunmasını istiyoruz” diye konuştu. Eylemde aynı sorunu yaşayan diğer konut projelerinin mağdurları da tepkilerini dile getirdi. Fahri Kaygu “Esenyurt'ta konut mağduriyeti yok organize konut dolandırıcılığı var. Yürüttüğümüz hukuki mücadeleden de sonuç alamadık” dedi. Makbule Aydın da “Cumhurbaşkanı biz anneleri ağlatmasın. 7 yıldır isyan ediyoruz, yazık değil mi bizlere? Sayın Cumhurbaşkanım hiç kimseye gitmeye gerek yok bir kelimeye bakıyor bizim ev sahibi olmamız. Biz evimizi istiyoruz” diye konuştu.

CHP’Lİ GÜRSEL TEKİN:7 YIL ÖNCE UYARDIM

Eyleme destek veren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de 7 yıl önce hazırladığı ve SÖZCÜ’nün manşetine taşıdığı “İstanbul'un rant haritasını” göstererek “Bugün ismini zikrettiğiniz tüm firmaların adını burada görebilirsiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 7 önce gönderdim. ‘Binlerce vatandaşın canını yakacaksınız, adil yönetim getirmek zorundasınız' dedim. 10 yıldır İstanbul'da dönenen organize işleri defalarca gündeme getirdik, anlatamadık” dedi. Sadece Esenyurt'ta değil İstanbul'un dört bir yanında 100 bine yakın vatandaşın mağdur olduğuna dikkat çeken Tekin “Bu organize firmalardan hakkınızı almanız zor. TBMM'de bakanlar, ana muhalefet ve tüm siyasi partiler bir araya gelip yapacağı yeni bir düzenlemeyle devlet eliyle çözülür. Dünün para kazanan bugünün batmış firmaları sizin derdinize derman olamaz. Bu acımasız dolandırıcılar dine, imana, siyasete, ideolojiye bakmaz paraya bakarlar” diye konuştu. CHP Milletvekili Özgür Karabat da “Her şeye muktedir olan cumhurbaşkanı isterse sayıları 100 binlere varan vatandaşın sorununu çözebilir. Ama kalıcı çözüme ulaşmak için İstanbul'un planları ile ilgili problemlerin çözülmesi gerek. Bu planlar olduğu sürece bu tip mağduriyetler oluşmaya devam edecek” dedi. Türkiye'de hukukun değil mafya düzeninin hakim olduğunu dile getiren Karabat “Bugün hukuk hakim olsaydı cezaevinde bu mağduriyeti yaratan müteahhitler olurdu, havalimanı işçileri olmazdı” diye konuştu.