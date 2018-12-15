Kira fiyatları hangi şehirde ne kadar?

Bir dairenin kira fiyatı belirlenirken bulunduğu bölgeden metrekaresine, oda sayısından iç özelliklerine, binanın yaşından dairenin bulunduğu kat bilgisine kadar pek çok parametre etkili oluyor.

Kira fiyatlarının aylık artış oranları 2018 yılının en çok konuşulan konularından biri oldu. Rekor olarak nitelendirilen aylık kira zamları, son olarak 2018 Aralık ayı için açıklanan yüzde 25.52'lik oranla zirveye çıktı. Bir başka deyişle, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon oranlarına göre Aralık 2018'de kiralık evlere yapılan zam oranı yüzde 25,52'yi buldu. Aralık 2017-Aralık 2018 tarihlerini kapsayan döneme (bir önceki yılın aynı ayına) göre ise kira fiyat artış oranı yüzde 15,38'den yüzde 25,52'ye yükselmiş oldu.

2018'de kiracılar ay ay ne kadar zam gördü?

2018'in Ocak ayında yüzde 15,82 iken, Şubat ayında yüzde 15,66, Mart ayında yüzde 15,50 ve Nisan ayında yüzde 15,35 TL'ye gerileyen kira artış oranları mayıs ayında tırmanışa geçmeye başladı. Ekim ayında ise kira zam artış yüzdesi 20'leri gördü. Ekim ayında yüzde 21,36 iken bu rakam kasım ayında yüzde 23,73'e ulaştı. Son olarak ise yılın son ayında kira zam oranı rekor kırarak yüzde 25,52'lik artış sergiledi.

Kira artış oranı hesaplamaları 2019 yılıyla birlikte değişiyor olacak. Artık kira artış hesaplamaları ÜFE'ye değil, TÜFE'ye göre yapılacak.

Bir dairenin kira fiyatı belirlenirken bulunduğu bölgeden metrekaresine, oda sayısından iç özelliklerine, binanın yaşından dairenin bulunduğu kat bilgisine kadar pek çok parametre etkili oluyor. Aynı zamanda toplu taşıma başta olmak üzere ulaşım imkânlarına ve okul, hastane, alışveriş merkezi gibi lokasyonlara yakınlığı da kira fiyatını artıran özellikler arasında değerlendiriliyor.

Zingat.com Bölge Raporu 2018 Ekim ayı verilerine göre İstanbul'da ortalama 100 metrekarelik bir dairenin kira fiyatı ilçeden ilçeye farklılık göstermek birlikte, şehir genelinde kiralık daireler 1.223 TL ile 2.038 TL aralığında fiyatlandırılıyor.

Ortalama 100 metrekarelik dairelerin kira bedeli Ankara'da 605 TL ile 1.009 TL, İzmir'de 1.006 TL ile 1.676 TL, Adana'da 552 TL ile 920 TL, Antalya'da 701 TL ile 1.168 TL, Aydın'da 1.024 TL ile 1.706 TL, Bursa'da 711 TL ile 1.185 TL, Çanakkale'de 788 TL ile 1.313 TL, Diyarbakır'da 461 TL ile 768 TL, Eskişehir'de 603 TL ile 1.005 TL, Gaziantep'te 635 TL ile 1.058 TL, Karabük'te 515 TL ile 858 TL, Kayseri'de 391 TL ile 651 TL, Konya'da 538 TL ile 896 TL, Muğla'da 871 TL ile 1.451 TL, Samsun'da 507 TL ile 845 TL, Tekirdağ'da 551 TL ile 918 TL, Trabzon'da 488 TL ile 814 TL arasında değişiyor.

Ay ay 1 yıllık kira artış oranları

Ocak 2018: %15,82

Şubat 2018: %15,66

Mart 2018: %15,50

Nisan 2018: %15,35

Mayıs 2018: %15,36

Haziran 2018: %15,80

Temmuz 2018: %16,57

Ağustos 2018: %17,41

Eylül 2018: %18,78

Ekim 2018: %21,36

Kasım 2018: %23,73

Aralık 2018: %25,52

Kaynak: Zingat