17 Eylül On Numara sonuçları

Milli Piyango İdaresi On Numara sonuçlarını açıkladı. MPİ On Numara çekiliş sonucuna göre büyük ikramiye iki kişinini oldu. Sayısal oyunlar arasında büyük ikramiyeyi kazanma şansı en fazla olan On Numara sonuçları...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar, 2, 3, 11, 13, 18, 19, 26, 29, 34, 38, 43, 44, 51, 53, 54, 59, 60, 64, 65, 69, 72 ve 79 olarak belirlendi. On Numara sonuçlarına göre Edirne ve Aydın’dan kuponlarını yatıran iki kişi zenginliğe adım attı.

ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları zengin olma hayali kuranlar tarafından Google üzerinden araştırılıyor. MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçları ile kuponlarını kontrol etmek isteyenler için On Numara sonuçları;

2, 3, 11, 13, 18, 19, 26, 29, 34, 38, 43, 44, 51, 53, 54, 59, 60, 64, 65, 69, 72, 79

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: AYDIN / NAZİLLİ – EDİRNE / MERKEZ



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 841’inci hafta çekilişinde 9 bilen 111 kişi 1977 lira 65’er kuruş, 8 bilen 1865 kişi 117 lira 85’er kuruş, 7 bilen 18 bin 445 kişi 22 lira 90’ar kuruş, 6 bilen 113 bin 78 kişi 3 lira 85’er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 175 bin 11 kişi 3 lira 25’er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, Edirne ve Aydın’ın Nazilli ilçelerinden yatırdıkları belirlendi. Toplam 2 milyon 195 bin 101 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 874 bin 932 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 487 bin 800 lira 31 kuruş aktarıldı.