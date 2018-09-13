“17 Eylül’de Andımız okutulmalı”

SÖZCÜ'nün manşetine taşıdığı okullarda andımızın yeniden okutulması çağrısına, eğitimcilerden de destek geldi. Türk Eğitim-Sen, Öğrenci Andının yeniden okullarda okutulmasını talep ederek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a seslendi; “Etnik ayrılıkçıların ve milli varlığımızla sorunlu marjinallerin kuru gürültüsüne değil, toplumun kahır ekseriyetinin talebine kulak vermesini ve yeniden Öğrenci Andı’nı çocuklarımıza armağan etmesini istiyoruz.”

“2013 yılında kaldırılan öğrenci andının tekrar okullarda okutulması için Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin ardından Türk Eğitim-Sen de çağrıda bulundu. Vatandaşların imza kampanyası başlattığı çağrıyla ilgili Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çağrıda bulunarak “15 Temmuz gecesi, cesaret timsali yiğitlerimizi tankların ve mermilerin önünde şaha kaldıran şuur, daha yedi yaşında ‘Varlığım Türk varlığına armağan olsun' diye hücrelerine işlemiş olan hissiyattır” dedi.

17 EYLÜL'DE BAŞLAMALI

“Umuyoruz ki, Ziya Selçuk döneminde geçtiğimiz eğitim-öğretim yıllarındaki hatalar tekrarlanmaz, hem eğitim hayatımız hem de eğitim çalışanları için önemli değişimlerin yaşanacağı, hak kayıplarının olmayacağı, ülkemizin dünya ülkeleri ile yarışmasını sağlayacak dönüşümlerin gerçekleşeceği bir yıl olur” diyen Geylan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Tüm karşı çıkışlarımıza, yaptığımız eylem ve basın açıklamalarına rağmen Öğrenci Andı 2013 yılında kaldırılmıştı. Biz o dönemde Öğrenci Andında yer alan Türklük kavramının, Anayasa'da tanımlanan Türklük kavramı olduğunu, “Ne Mutlu Türküm Diyene” ifadesinin bir ırka mensubiyet anlamına gelmediğini, milli kimlik ifadesi olduğunu, Öğrenci Andının milletimizi birleştiren, bütünleştiren en önemli unsurlarından biri olduğunu dile getirmiştik. Nitekim 15 Temmuz felaketi göstermiştir ki, milletimizin en çok ihtiyaç duyduğu şey milli birlik ve beraberliktir. Milli birlik ve beraberlik ruhunun toplumun tüm kesimlerine sirayet etmesi sayesinde 15 Temmuz hain darbe girişimi başarıyla geri püskürtülmüştür. Bu minvalde tek bir millet olma şuurunun küçük yaşta çocuklarımıza kazandırılması gerekmektedir. Öğrenci Andı da bu ruhun kazandırılmasının mihenk taşıdır. Andımız, içeriği ve verdiği duygu bakımından bu amaca hizmet ediyordu. Dolayısıyla Öğrenci Andı 17 Eylül Pazartesi gününden itibaren ve devam eden süreçte okullarımızda yeniden okutulmalıdır.”