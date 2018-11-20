Hadi ipucu sorusu: Skinny ve slim fit modellerin olduğu kıyafetin adı nedir? (20 Kasım 12:30)

Hadi ipucu sorusu bugün kıyafetlerden geldi. Skinny ve slim fit modellerin olduğu kıyafetin adı nedir? Hadi 12:30 yarışmasının ipucu sorusu oldu. Peki günümüzde skinny ve slim fit modellerinin oldukça popüler olduğu, kadın erkek ayırmaksızın hepimizin severek giydiği kıyafetin adı nedir? İşte yanıtı...

Hadi ipucu sorusu her gün severek takip edilen yarışma tarafından sosyal medya hesabından paylaşılıyor. 20 Kasım yani bugün Hadi sosyal medya hesabından ipucu sorusunu, “Moda insanın kendine yakışanı giymesidir diyenler yorumlarda buluşuyor ve bugünkü ipucumuzu doğru tahmin ediyor. Günümüzde skinny ve slim fit modellerinin oldukça popüler olduğu, kadın erkek ayırmaksızın hepimizin severek giydiği kıyafetin adını bilen var mı?” şeklinde paylaştı. İşte Skinny ve slim fit modellerin olduğu kiyafetin adı nedir? sorusunun yanıtı…

HADİ İPUCU SORUSU BELLİ OLDU

Soru: Skinny ve slim fit modellerin olduğu kiyafetin adı nedir?

Cevap: Kot Pantolon / Pantolon



SKİNNY NEDİR?

Dar kesim, bacağı boydan boya sımsıkı saran kot pantolon ya da deriden üretilen pantolon çeşidine skinny jeans denilmektedir.

SLİM FİT NEDİR?

Slim fit, skinny slender'dan gelir. Özellikle bel ve kol kısmı vücut şeklinize doğru oturan kıyafet tarzıdır. Dar kesim kıyafet, olarak bahsedilen tarz aslında slim fit modelidir.