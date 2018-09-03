2018 KYK yurt başvuruları başladı! Nasıl başvuru yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği haberi duyurdu. Kasapoğlu resmi Twitter hesabından"Sevgili gençler, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvuruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek." açıklamasında bulundu. Peki 2018 KYK yurt başvuruları nasıl yapılacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), üniversite öğrencilerine yurt, burs ve kredi imkanı tanıyor. KYK’nın resmi internet sitesinde yoğunluk yaşanıyor. Öğrenciler e-Devlet üzerinden de başvuruda bulunabiliyor. Peki KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? İşte merak edilenler… KYK YURT BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Öğrencilerin başvuru yapabilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekiyor. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa PTT’den edinebilirsiniz. e-Devlet’te ilgili sayfaya ulaşmak için yukarıdaki linki tıklamanız gerekiyor ardından KYK yurt başvuru işlemini gerçekleştirmek için 9 aşamalı işlemi tamamlamak gerekiyor. Öğrencilerin kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri, adres bilgileri, özel durum bilgileri, aile bilgilerini sisteme girmesi gerekiyor. KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERECEK? Binlerce gencin merakla beklediği 2018-2019 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları başladı. Başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN? KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. İlerleyen günlerde başlaması bekleniyor. SORUN YAŞAYANLAR DİKKAT! Yaşanılan sorunlara anında çözüm bulabilmek için 7 gün 24 saat çalışan KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince de öğrencilerin hizmetinde olacak. Öğrenciler, “444 1961” numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da Kurumun resmi Twitter hesabı, “KYK_DESTEK” üzerinden yardım talebinde bulunabilecek.