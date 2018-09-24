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3 kişiyi öldürdüğü için iki kez cezaevine giren şahıs karısını ve çocuğunu katletti

Adıyaman’da Bekir A. tartıştığı eşi Emine Orki ve oğlu Enes A.'yı (18) tabanca ile vurarak öldürüp kaçtı. Zanlının 34 yıl önce de tabanca ile ilk eşini ve çocuğunu vurarak öldürdüğü belirtildi.

android-time 20:06 24 Eylül 2018
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3 kişiyi öldürdüğü için iki kez cezaevine giren şahıs karısını ve çocuğunu katletti
Adıyaman’da Bekir A. tartıştığı eşi Emine Orki ve oğlu Enes A.'yı (18) tabanca ile vurarak öldürüp kaçtı. Zanlının 34 yıl önce de tabanca ile ilk eşini ve çocuğunu vurarak öldürdüğü belirtildi.

Olay, Adıyaman merkeze bağlı Güzelyurt köyünde meydana geldi. 34 yıl önce Güzelyurt köyünde tabanca ile ilk eşini ve çocuğunu vurarak öldüren Bekir A. (76), 8 yıl cezaevinde yattıktan sonra çıktı.

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İçeriden çıktıktan sonra ikinci kez evlenen Bekir A., eşinden ayrıldıktan sonra Emine Orki (61) ile dini nikahla üçüncü evliliğini gerçekleştirdi. Bu kez teyzesinin oğlunu öldüren Bekir A. yine cezaevine girdi. Psikolojik sorunları olduğu ve raporu olduğu öne sürülen şahıs, bir süre cezaevinde yattıktan sonra tekrar çıktı.

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BU KEZ EŞİNİ VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Bekir A. geçtiğimiz günlerde eşi ve çocuğu ile tartışınca köydeki yakınları araya girerek aileyi barıştırdı. Bekir A., evinde yine tartıştığı eşi Emine Orki ve oğlu Enes A.’yı (18) tabanca ile vurarak öldürüp kaçtı. Silah seslerini duyan köy sakinleri eve geldiklerinde anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaşınca durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Bekir A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Babası tarafından öldürülen Enes A.’nın Iğdır Üniversitesini kazandığı ve yakınlarıyla vedalaşarak bugün yola çıkacağı öğrenildi. İHA

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Son güncelleme: android-time 20:1224.09.2018
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