31 Ağustos en güzel Cuma mesajları: Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Bir mübarek Cuma gününe daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere her Cuma müminlerin birbirini hatırlayarak Cuma gününü kutlaması artık bir gelenek haline dönüştü. Biz de en güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderebilmeniz için derledik. İşte 31 Ağustos Cuma mesajları...

Cuma gününüz mübarek olsun. Beklemediğimiz anda gelen bir samimi mesaj hepimizi mutlu eder. Özellikle günlerin en kutsalı olan Cuma gününde geliyorsa… Bugünde edilen dualar kabul olur, işlerimiz, aşımız, hayatımız bereketli olur. Bugün Cuma namazını kılmak, müminleri bu özel güne eriştikleri için kutlamak evladır. Çeşitli platformlardan paylaşabileceğiniz Cuma mesajlarını haberimizden okuyabilirsiniz.

31 AĞUSTOS EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI

*Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

*Kalbinizden gecen tüm dua’lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar… Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar…

*Duanızda, inancınızda samimiyet varsa Dertler samimi olup gitmeye niyet ederler.Hayırlı Cumalar…

*Allah’ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

*Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar dilerim.

*Ya Rabbi! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdim tane tane. Her bir çekişte “Af” diyerek sığındım rahmetine. Hayırlı Cumalar.

*ÖyIe bir dua et ki; günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın…Şeytandan Yaradana sığın ki nefsin seni değiI; sen nefsini yakasın. HayırIı Cumalar.

*Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

*Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma’nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

*Cuma günIeri, duanın kabuI oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetIidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

*Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız mübarek oIsun! Hayırlı CumaIar.

*Rabbim Seni bugün de dua edenIerden her daim şükredenIerden, sevmeyi biIenIerden, Ya Rabbi Cennette gezenIerden eyIe! Hayırlı CumaIar.