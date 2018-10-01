AKP yuvaya döndü

ESKİ ASYA YENİ ELİZ
AKP, her yıl iki defa düzenlediği kamp yerinde, yeniden eski yuvasına dönüş yaptı. FETÖ’cülerin işlettiği Asya Termal Tesisleri'nde yapılan kamp, 17-25 Aralık operasyonundan sonra Afyon'a kaydırılmıştı. Şimdiki kampa ise, yine eski tesis ev sahipliği yapacak. Toplantı Kızılcahamam'da bulunan Eliz Hotel'de (Eski adı Asya Termal Tesisi ) gerçekleştirilecek.
AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Milletvekillerine gönderdiği genelgede “Partimizin MKYK ve MDK,, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, Kurucular Kurulu üyeleri, Milletvekilleri, Genel Merkez Birim Başkan Yardımcıları, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri ile bakanlar ve bakan yardımcılarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı 5-6-7 Ekim 2018 tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılacaktır'' dedi.
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