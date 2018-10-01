AKP yuvaya döndü

AKP’nin 5-7 Ekim tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştireceği istişare toplantısında Mart 2019’daki yerel seçimlerle ilgili izlenecek strateji üzerinde değerlendirmeler yapılacak. Yerel seçimlerde aday belirleme çalışmaları kapsamında yapılan son anketler de ele alınacak. Kampta ittifak konusu da ele alınacak. Toplantı sonunda, yerel seçimlerde uygulanacak takvimin de netleşmesi bekleniyor.

ESKİ ASYA YENİ ELİZ

AKP, her yıl iki defa düzenlediği kamp yerinde, yeniden eski yuvasına dönüş yaptı. FETÖ’cülerin işlettiği Asya Termal Tesisleri'nde yapılan kamp, 17-25 Aralık operasyonundan sonra Afyon'a kaydırılmıştı. Şimdiki kampa ise, yine eski tesis ev sahipliği yapacak. Toplantı Kızılcahamam'da bulunan Eliz Hotel'de (Eski adı Asya Termal Tesisi ) gerçekleştirilecek.

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Milletvekillerine gönderdiği genelgede “Partimizin MKYK ve MDK,, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, Kurucular Kurulu üyeleri, Milletvekilleri, Genel Merkez Birim Başkan Yardımcıları, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri ile bakanlar ve bakan yardımcılarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı 5-6-7 Ekim 2018 tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılacaktır'' dedi.