Anıtkabir’de İstiklal Marşı okutmadılar

Adana’dan yola çıkan 100 kişilik kafilenin, Anıtkabir’e giderek Atatürk’ün mozolesini ziyaret ettiğini anlatan Özdiş, “Vatandaşlar çıkışta hep birlikte İstiklal Marşı okumak istemiş. Askerler ‘yasak’ deyip engellemiş” dedi.

Adana'dan Ankara'ya giden yaklaşık 100 kişilik kafile, Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesinde saygı duruşunda bulunan vatandaşlar, daha sonra mozole önündeki merdivenlerde ziyaretine gelen yaklaşık 100 kişilik kafile Anıtkabir ziyaretleri sonrası mozole önündeki merdivenlerde İstiklal Marşı okumak istedi. Bu sırada görevli askerler, İstiklal Marşı okunmaması için vatandaşları uyardı. Engellemeye tepki gösteren vatandaşlar, ‘'Ata'nın istirahatgahında İstiklal Marşı nasıl yasak olur?'' diye sordu.

ÖZDİŞ, MECLİS'TE ANLATTI

CHP Adana Milletvekili ve TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş ise konuyu Meclis gündemine getirdi. TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak Başbakan Binali Yıldırım'a seslenen İbrahim Özdiş “Anıtkabir'de ulusal marşımızı söylemek ne zamandan beri yasaklandı?” diye sordu. Özdiş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Adana'dan Anıtkabir ziyaretine gelen 100'ü aşkın hemşehrim Anıtkabir'de İstiklal Marşı okumak isterken askerlerin müdahalesiyle karşılaşmışlar. Kendilerine Anıtkabir'de İstiklal Marşı, İzmir Marşı söylemenin yasak olduğu aktarılıyor.”

YÖNERGE TALİMATI…

SÖZCÜ'ye bilgi veren yetkililer ise Anıtkabir'de yüksek sesle slogan atmanın, marş söylemenin yasak olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Yönergemizde belirlenen bazı özel günler dışında Anıtkabir'de marş okumak yasaktır. Burası bir

anıt mezardır ve Ata'ya saygı yeridir. İstenildiği gibi marş okunamaz. Eğer buna izin verilirse herkes farklı şeyler okuyabilir. İstiklal Marşı'ndan rahatsız olma gibi bir durumumuz asla olamaz. İstiklal Marşı bizim kanlarımızla yazıldı.''