Asgari ücret için TÜİK önerisi açıklandı! Asgari ücret zammı 2019 ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için merakla beklenen TÜİK ücret önerisi belli oldu. TÜİK asgari ücret önresi; ağır işler için 2 bin 213 TL, orta işler için bin 978,80 TL ve hafif işler için bin 841.40 TL oldu. TÜİK tarafından ağır işlerde çalışan bir işçi için yüzde 37.4 yani 610 TL zam önerildi. TÜİK orta işler için 375 TL, hafif işler için ise 238 TL zam önerisinde bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı sonlandı. Asgari ücret zammının 2019’da kaç lira olacağını merakla bekleyenler için cevap komisyonun 4. toplantısından sonra ortaya çıkacak. Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önerilerini açıkladı. TÜİK, asgari ücret olarak ağır statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, orta statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı.

TÜRK-İŞ: 2 BİN TL ARTI ENFLASYON VE REFAH PAYI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret görüşmelerinin başladığı 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada asgari ücret artışı için enflasyonun kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, 2.000 TL'nin üzerinde yüzde 25 enflasyon ve refah payı talep edeceklerini belirtmişti.

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Hükümeti ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk temsil ediyor.”2019'da en önemli önceliklerimizden biri istihdamı artırmak olacak” diyen Selçuk “Bu çerçevede 2019'da istihdamı koruyacak ve daha da artıracak en önemli eylemlerden biri asgari ücretin hem çalışanlar hem de işverenler için ekonomik konjonktürle uyumla bir şekilde ve verimliliğe de katkı verecek bir şekilde tespit edilmesi olacak” demişti.Komisyon'da işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay ise yüzde 25'lik enflasyon artışı ve refah payıyla 2,000 TL'nin üzerinde bir ücret talep ediyor.Atalay “Enflasyon altında hiçbir zammı ne görüşürüz ne konuşuruz” sözleriyle asgari ücret artışı için kırmızı çizgilerinin enflasyon olduğunu, altında bir artışı kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtiyor.İşveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) başkanı Kudret Önen ise “Türk sanayicileri olarak; küresel yarışta rekabet gücümüzü korumayı, verimliliğimizi artırmayı, ekonomimizi güçlendirmeyi ve uzun vadede ülke refahını artırmayı hedefliyoruz. 2019 yılı için belirlenecek asgari ücretin , bu anlamda kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz” demişti.