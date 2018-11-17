Aslıhan 3 hastaya umut oldu!

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Aslıhan Kocapınar'ın cenazesi ailesinin yaşadığı Kuşadası'na getirildi. Kocapınar'ın ailesi, kızlarının vasiyeti üzerine iki böbreği ve bir karaciğerini bağışlamıştı.

Kuşadası'nda büyük üzüntüye neden olan kaza, önceki akşam saatlerinde Antalya Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan bir kavşakta meydana gelmişti. Kazada, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Kuşadalı Aslıhan Kocapınar’a, ders çıkışında evine gitmek üzere kavşaktan yolun karşısına geçmek isterken bir araç çarpmıştı.

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Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi genç kıza ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yapmış, vatandaşların çağrısı ile olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan genç kız, 1 günlük yaşam savaşını kaybetmişti. Birçok hayali ve çalışmaları olduğu öğrenilen Kuşadalı genç kızın ölümü okul arkadaşlarının yanı sıra Kuşadası'nda da tüm sevenlerini yasa boğmuştu.

Bu arada, geç kızın anne ve babası kızlarının vasiyeti üzerine organlarını bağışlama kararı aldı. Karar doğrultusunda genç kızın bir karaciğeri İzmir’de bulunan 28 yaşında bir gence nakledildi. İki böbreğinin ise Antalya’da bulunan 2 kişiye verilmek üzere işlemler başlatıldı.

Son olarak Antalya Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan genç kızın cenazesi akşam saatlerinde Kuşadası'na getirildi. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırılan Aslıhan Kocapınar, yarın Kuşadası Ege Mahallesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kuşadası'nda toprağa verilecek. İHA