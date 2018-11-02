Aykut Erdoğdu’dan 24 Haziran seçimleriyle ilgili itiraflar

CHP'ye oy veren seçmende 24 Haziran'dan sonra bir kırgınlık, bir küskünlük belirdiğinden bahseden Uğur Dündar, "24 Haziran gecesinin iyi yönetilememesi, toplumun beklentilerine cevap verebilecek davranışların sergilenmemesinden dolayı kaynaklandı. Seçmendeki bu kırgınlık, sandığa gitmeme eğilimi nasıl telafi edilecek?" diye Aykut Erdoğdu'ya sordu. Erdoğdu, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

24 Haziran gecesini çok daha iyi yönetebileceklerini itiraf eden Aykut Erdoğdu, “Yani o gece sosyal medyada paylaşılanlara bakıyorum. Ciddi bir travma yaşandı bunun da farkındayım. Ama 24 Haziran gecesiyle ve sonrasıyla ilgili bir sürü de yanlış bilgi dolaştı etrafta. Sorumluluk koltuğundaysanız dikkatli konuşmanız gerekiyor” diye konuştu.

“24 HAZİRAN GECESİ BÜYÜK TRAVMALAR YAŞADIK”

Referandumda elbet kabahatlerinin, eksiklerinin olduğunu belirten Erdoğdu, “CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak üzdüğümüz bütün seçmenlerden özür diliyorum. Bizlere halen çok destek veriyoruz sizlere teşekkür ederiz. Kendi sorumluluğumuz dışında aynı zamanda sizin gibi Anadolu’nun her tarafından milyonlarca seçmenimizin sorumluluğu altındayız. Onun için sonuçta biz de beşeriz. 24 Haziran gecesi büyük travmalar yaşadık. Ben 3 gün boyunca sabaha kadar uyuyamadığımı biliyorum…” dedi.