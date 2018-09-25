Bahçeli bu kez ‘Düşen Yıldız’ akımını hedefine aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son dönemlerde sosyal medyanın yeni çılgınlığı olarak tanımlanan "Düşen Yıldız" akımına sert tepki göstererek, “Türkçe’yi bayraklaştırırsak, sosyal medyada yeni bir akım olarak yutturulmaya çalışılan, özel jet, lüks otomobil ya da villasında ayağı takılıp düşmüş gibi sahte poz verenlere kanıp yozlaşmış akınlara itibar etmeyiz. Ayakta bulamadıklarını yerde arayanlara kulak asmayız” mesajını verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün günlerden TÜRKGÜN'ü; çağı Türkçe kavrayışın gücü, dünyayı Türkçe okuyuşun künhü. TÜRKGÜN tasavvur ve tahayyülün Türkçe'yle tezahürünün övüncü. Ninnisini Türkçe duyan, niyeti Türkçe olan, nifakı Türkçe'yle budayan, hadiseler karşısında nihal gibi duran bir şuurun övgüsü. 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nda dilimizin değerini, engin zenginliğini, emsalsiz önemini gururla idrak ediyor, parlak ve yüksek bir ufuk çizgisine haiz olduğuna inanıyorum. Türkçe milli varlığımızın alameti farikası, milliyet vakarımızın iftihar kaynağıdır. Türkçe, Türk milletinin ağzında anasının ak sütüdür” ifadesini kullandı.

“TÜRKLÜĞÜN OMURGASI TÜRKÇE’DİR”

Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

“Merhum Ömer Seyfettin bakınız ne kadar derin bir muhakeme ve müşahedeyle bizlere seslenmişti: ‘Ne vakit milliyetin kıymeti bilindi, Türkçe'ye doğru büyük bir temayül baş gösterdi.' Milliyetperver olmak lisan perver olmaktır. Türklüğün omurgası, ana gövdesi, ana iskeleti, hasılı bütün bedeni Türkçe'dir. Türkçe bizim için, tıpkı masallarda tasvir edildiği üzere; zümrüt dağlardaki zirve, mor sisli ormanlardaki ziynet, gümüş köpüklü çağlayanlardaki zirvedir. Türkçe, aynadaki ak isimiz, tarihteki anımız, atideki ahlakımız, cihandaki adımız, geçmişteki namımız, gelecekteki bahtımızdır. Düşülen ya da düşülmesi mümkün veya muhtemel olan gaflet uykusundan, cehalet çukurundan kah dürte dürte, kah ite kaka çekip çıkartacak kudret Türkçe'nin imkan ve ifadesinde gizlidir. Türkçe varsa millet vardır, Türkçe varsa Türk'üm doğruyum diyen nesiller muhakkak olacaktır. Türkçe düşerse elimizden saz düşer, Türkçe susarsa dudaklarımızda söz donar. Diyor ya Yusuf Has Hacib, 'Diriyse insan nasıl söylemez, gerekli sözleri kişi gizleyemez.' Dil diriliktir, dil birliktir, dil temizliktir, dil bahtiyarlıktır, dil teslim olmayan dimağ, taviz vermeyen dik duruştur.”

“TÜRKÇE TÜRK MİLLETİDİR”

MHP Lideri Bahçeli, “Birileri istiyor ki, daima felaket yağsın. Her felaketi bir diğeri takip etsin. Birileri diliyor ki, karışalım, kavgaya tutuşalım, kaosa takılalım! Vandal, vahim arzulara Türkçe'yle göğüs gereceğiz, Türkçe'nin ilham ve ibramıyla milli beka ve devletimizi yaşatacağız. Türkçe çok geniş coğrafyalardaki nabız atışımız; muhtevasıyla helal hamurumuz, müktesebatıyla birlik ve beraberlik harcımızdır. Boşuna söylememiş merhum Gaspıralı İsmail: ‘Dilde, fikirde, işte birlik.' Dil giderse bağımsızlık gider, kök kurur, milli kimlik kavrulur. Türkçe mukadderatımızın vatanı; bizi geçmişe bağlayan, gelecekle buluşturan, kaynaştırıp bir millete aidiyeti temellendirip tahkim eden zamanlar üstü kültürel bağ ve bağlantıdır. Türkçe Turan, Türkçe Türkiye, Türkçe Türk milletidir” ifadesine yer vererek şunları kaydetti:

“Hakikaten Türkçe düşünürsek ayrık otlarını birer birer ayıklarız. Türkçe duruş gösterirsek milli vicdanın çağrısını işitiriz. Af ise beklenen çıkartırız, ekonomik kuşatmaysa yapılan yararız, siyasal kanama ve sosyal parçalanmaysa kurgulanan biz Türkçe'yle şer oyunu bozarız.

Türkçe'yi bayraklaştırırsak, sosyal medyada yeni bir akım olarak yutturulmaya çalışılan, özel jet, lüks otomobil ya da villasında ayağı takılıp düşmüş gibi sahte poz verenlere kanıp yozlaşmış akınlara itibar etmeyiz. Ayakta bulamadıklarını yerde arayanlara kulak asmayız.

Türkçe umudumuz, istiklal sancağımızdır. 26 Eylül 1932'de toplanan Birinci Dil Kurultayının yıldönümünde büyük Türk milletinin Dil Bayramı'nı kutluyorum. Türkçe'ye emek ve ömür veren, gelişmesi için fedakarca çaba gösteren kahraman ecdadımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Türkçe gönüllülerine, Türkiye sevdalılarına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Türkçe akıl, Türkçe irfan, Türkçe sabır, Türkçe muvaffakiyet senedi, muzafferlik beratıdır. Yusuf Has Hacib güzel söylemiş: ‘Sözü çok dinle, fazla söyleme; akılla söyle, bilgiyle süsle.' Biz böyle yapıyoruz” İHA