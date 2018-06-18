Başbakan Yıldırım: Bu ittifak 15 Temmuz ve Yeni Kapı ruhunu yansıtır

Seçim çalışmaları kapsamında İzmir'e giden Başbakan Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada terör konusuna değindi, Cumhur İttifakı'na da destek istedi. Yıldırım, "Bu ittifak 15 Temmuz ve Yeni Kapı ruhunu yansıtır. Cumhur İttifakı demek tek bayrak tek millet tek vatan demektir. Terörü içeride, Kandil'de, Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda, Münbiç'te yerle bir etmek, tertemiz kökünü kazımak demektir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir’de ilk durağı Bayraklı ilçesi oldu. Bayraklı Sevgi Yolu’ndaki mitingde vatandaşlara seslenen Binali Yıldırım, “Bugün işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye de işsizlikte yüzde 1.6 iyileştirme sağlandı. 85 bin tane kardeşimize iş sağladık. Dünyadaki 10 tane büyük projenin 6 tanesini Türkiye yaptı. Bu 6 projenin iki tanesi İzmir’de. Bir tanesi İzmir- İstanbul Otoyolu diğeri de İzmir-Ankara hızlı treni. Hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki sene otoyol açılıyor buradan İstanbul’a üç saatin altında gideceksiniz. 10 saat 11 saat 12 saat yolculukları hatırlayın. Ömrünüz yollarda geçerdi. Şimdi o Osman Gazi köprüsü hakkında laf eden Muharrem İnce, Yalova’dan İstanbul’a gitmek için o köprüyü kullanıyor. Çünkü kolaylıkla 6 dakikada İstanbul’a geçiyor. Yoksa İzmit’i dolanacak, üç saat yollarda olacak bu mitingleri de yapamayacaktı. Bizim hizmetlerimiz herkese, 81 milyona. Ülkemizi istiyoruz ki 2023 yılına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyalım” dedi.

“SENİN TRAMVAYININ YARISI”

Açılışını yaptığı Sabuncubeli Tünelleri’ne de değinen Başbakan Yıldırım, “Sabuncubeli tünellerini yaptık, açtık. Geçtiniz mi tünellerden? 400 yıllık hayal gerçek oldu. Şimdi de ‘paralı olacak’ diyorlar. Paralı mıydı? Bedava bedava. İzmir- Manisa arası 15 dakikaya indi. İhracatın başşehri Ege bu tünellerle beraber İstanbul’a, Bursa’ya, Avrupa’ya bağlanıyor. Bir kez daha tüneller hayırlı olsun. Belediye Başkanı merak etmiş, ‘Sabuncubeli tünellerin fiyatı açıklanmamış’ demiş. İşte açıklıyorum 536 milyon. Senin sahile yaptığın tramvayın yarısı kadar. İzmir’e 16 yılda 17 bin 600 konut yaptık. İnşa ettiğimiz Gördes Barajı’yla İzmir’in 50 yıllık içme suyu problemini biz çözdük. Karşıyaka Stadyumu’nu belediye engelliyor, haberiniz olsun. İhalesini yaptık bir türlü yapamıyoruz. 24 Haziran’da siz gereğini yaparsınız. Atatürk’ün kurduğu kulübün stadyumunu da yapacağız. Bayraklı’nın sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları da yine biz çözeceğiz. Onun için Bayraklı’dan güçlü bir destek bekliyorum” dedi.

“CUMHUR İTTİFAKI TEK BAYRAK DEMEK”

Cumhur İttifakı’na da destek isteyen Başbakan Yıldırım, “Bu ittifak 15 Temmuz ve Yeni Kapı ruhunu yansıtır. Cumhur İttifakı demek tek bayrak, tek millet, tek vatan demektir. Terör karşısında dimdik durmak demektir. Türkiye’nin bağımsızlığını savunmak demektir. Terörü içeride, Kandil’de, Afrin’de, Fırat Kalkanı’nda, Münbiç’te yerle bir etmek, tertemiz kökünü kazımak demektir. Cumhur İttifakı Türkiye’nin beka meselesidir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kahraman Mehmetçiğimiz işi görüyorlar, ihtiyaç olursa hep beraber gideriz” diye konuştu.

MUHALEFET ADAYLARINA TERÖR ELEŞTİRİSİ

“Türkiye’nin önemli bir sorunu terör sorunudur” diyen Başbakan Binali Yıldırım, “Piyasadaki adayların hiçbirisi terör konusuna giriyorlar mı? Giremezler. Sen Cumhurbaşkanı adayı olacaksın. Koşa koşa Edirne’ye gideceksin, orada teröre destek veren birisini destekleyeceksin. Sonra da hepinizin Cumhurbaşkanı olacağım diyeceksin. Peki 53 kişinin hesabını kim verecek” dedi.

“İZMİR İNCE ELER SIK DOKUR”

Meydandakilerin Muharrem İnce aleyhine slogan ataması üzerine de Binali Yıldırım, “İzmir ince eler sık dokur. İnce’yi eler Erdoğan’ı seçer. Hiç merak etmeyin. Bizi bölemeyecekler kardeşliğimizi yok edemeyecekler. Kandil’den, Pensilvanya’dan emir alıp bu ülkeye kast edenlere karşı Türkiye tek bilek, tek yürek olur. Bu ezan, bu bayrak, bu devlet ve vatan hepimizin. Biz birlikte Türkiye’yiz. Kardeşliğimize sahip çıkmak için hazır mıyız? Sandıkları tıka basa dolduracak mıyız? Geleceğimize, yavrularımızın aydınlık yarınlarına sahip çıkacak mıyız? Milletin adamı adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçiyor muyuz? Muhalefet adayları ne diyorlar? ‘AK Parti ne yaptıysa hepsini bozacağız, yıkacağız’ Bunlar yıkım ekibi demek ki. Sandıkta iki tane ekip var. Yapım ekibi. Yıkım ekibi. 24 Haziran’da yıkım ekibine hak ettiği dersi verecek miyiz? Yapım ekibini zaferle sandıktan çıkartacak mıyız” diye konuştu. DHA