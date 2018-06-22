Birinci Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce'nin ekibi, 'balkon konuşması' için şimdiden harekete geçti. İnce'nin ilk turda başkan seçilmesi ihtimaline karşılık, 1. Meclis önünde yapacağını açıkladığı zafer konuşması için bölgede hazırlıklara başlandı.

Cumhurbaşkanı adaylığı açıklandıktan sonra 1. Meclis önünden yola çıkan Muharrem İnce, seçimi kazanması durumunda balkon konuşmasını da aynı yerde yapacak.

İnce vatandaşlara teşekkür konuşmasını Ankara Ulus'taki 1. Meclis'in balkonundan yapmayı kararlaştırdı.

Muharrem İnce'nin ekibindeki isimler ve Grup Başkanvekili Engin Altay, 1. Meclis'in önüne giderek alanı incelediler.

Ankara'daki miting öncesinde evinde dinlenen İnce, SÖZCÜ'nün sorularını yanıtladı. Çocuklarla fotoğraf çektiren İnce evinin yakınındaki bir cafede vatandaşlara çay ve simit ısmarlayıp, 200 lira ödedi. İnce “Bu para milletvekilliğimden aldım son maaştan” dedi. İnce ile sohbet eden bir vatandaş TRT'den emekli olduğunu ve genel müdür olmak istediğini söyledi. İnce ise “Seni yapmayacağım kesin” cevabını verdi.

İZMİR OLAĞANÜSTÜYDÜ

İnce önceki günkü İzmir mitingini de değerlendirdi ve “Otuz yıldır bilirim İzmir mitinglerini. Kalabalık ötesiydi. Muhteşem bir şeydi. Arkada kalanlar beni göremediler ama sesimi duyabildiler. 2.5 milyon kişi vardı diyenler var, 3 milyon diyenler var. Hangisi doğru ben de bilmiyorum. Olağanüstü bir şeydi. Büyük moral mitingiydi. Herhalde İstanbul'da da cumhuriyet tarihinin en büyük mitingi olur'' dedi.

EMEKLİ CUMHURBAŞKANI

Erdoğan'ın yeni sistem ve bakanlar kurulunu açıklamasıyla ilgili de konuşan İnce, “Ben de emekli cumhurbaşkanı sayısını arttıracağım. Şu anda yaşayan 2 eski cumhurbaşkanı var. Abdullah Gül ve Ahmet Necdet Sezer'den sonra Erdoğan ile 3 olacak” dedi.

İnce, “Seçim öncesinde hile senaryoları geziyor. Anadolu Ajansı'nı ve Yüksek Seçim Kurulu'nu uyarıyorum. Ail Cengiz oyunlarına alet olmasınlar. Bu Türkiye sizin başınıza yıkar orayı. Ben zaten seçim gecesi YSK'nın önünde olacağım” dedi.

15 Temmuz gecesi okey oynadığına dair iddialara da yanıt veren İnce, “Camiye traktörle giren Temmuz'un 15'inde de deri mont giyer” dedi. İnce evinin yakınındaki Salih Bezci Cami'nde Cuma namazı da kıldı.