Boşandığı eşini 55 kez bıçaklayarak öldüren kadın için savcı ‘meşru müdafaa’ dedi

Tuzla’da boşandığı kocasını 55 kez bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadının 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın meşru müdafaa hakkını kullandığını belirterek, ceza verilmemesini istedi.

Tuzla'da boşandığı eşi Kazım Aydemir'i defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Namme Öztürk'ün 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Namme Öztürk cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, sanık ile maktülün 2007 yılında evlendiklerini, 2016 yılında ise boşandıklarını, boşanma kararından sonra çocuklarını görmek için ara ara Namme Öztürk'ün evine giden Kazım Aydemir'in ayrıldığı eşini rızası dışında birden çok kez cinsel ilişkiye zorladığını anlattı.

“Seni öldürürüm' diye tehdit etti”

Olay günü sanığın Ebru isimli şahıs ile neden konuştuğu yönünde sözler söyleyerek, ondan özür dilemesi için zorladığı ve üzerinde bulunan tabanca ile ‘seni öldürürüm' diyerek tehdit ettiği belirtilirken, Namme Öztürk'ün buzdolabının üzerinde bulunan bıçağı alarak kendisini tehdit eden eski eşini bıçakladığı kaydedildi. Sanık Namme Öztürk'ün Kazım Aydemir'i öldürmesi eyleminin meşru savunma ve zorunluluk hali altında işlendiğinin kabul edilmesinin gerektiği belirtilen mütalaada, sanığa ceza verilmemesi istendi. Bunun üzerine söz alan tutuklu sanık Namme Öztürk, kimseyi malı mülkü için öldürmediğini söyleyerek, “Haysiyetsiz bir hayatım olmadı. Ben o kişiyi tasarlayarak öldürseydim çocuklarımın ne işi vardı o evde” dedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İHA