Çatıdan düştü, felç kaldı: 11 yıldır hukuk mücadelesi veriyor

Telefon bakım teknisyeni Cemil Yörür, 2007 yılında bir fabrikada telefon hattı çekerken çatıdan düşüp felç oldu. Tam 11 yıldır hukuk mücadelesi veren Yörür, “Mağdurum, 11 yıllık süren adalet arayışım son bulsun” diye isyan etti.

İstanbul'da yaşayan teknisyen Cemil Yörür, 16 Ekim 2007'de çalıştığı firma tarafından telefon hattı arızasını gidermesi için bir fabrikaya gönderildi.

Kabloların çatıdan geçtiğini tespit eden ve “Çatı sağlam mı?” diye soran Yörür, “Kablolar oradan geçtiğine göre sağlam demek ki” yanıtı üzerine ise çatıya çıktı. Çıktığı çatının sağlam olmadığını fark eden Yörür, geri dönmek isterken 10 metre yüksekten fabrikanın içine düştü.

“EVRAK İMZALATMAYA ÇALIŞTILAR” İDDİASI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıp yıllarca tedavi gören Görür, Felç kalarak tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Kendisine, firma yetkilileri tarafından, tedavi sürecinde;

“şikayetçi olmaması ve kusurlu tarafın kendisi olduğuna dair” evrak imlatılmaya çalışıldığını iddia eden Yörür, “Ben baygın yatarken, muhasebe müdürü kırık elimden tutup, imza attırmaya çalışmış, parmağım kırık olduğu için imza attıramamışlar. Son çare elimden tutup karalama yapmışlar.” dedi.

“ÇATIYA NEDEN ÇIKTIĞINI BİLMİYORUZ”

Mahkeme ise Yörür’ün şikayetçi olmadığına dair tutanağı kabul etmedi. Dosyayı inceleyen bilirkişi ise, Yörür’ü tali kusurlu, firma ve yetkilisini ise asli kusurlu olarak tespit etti. 2012'de davayı karara bağlayan mahkeme, “Taksirle yaralanmaya neden olma” suçuyla firmayı para cezasına çarptırdı. Açılan tazminat davasında ise mahkeme, firmanın Cemil Yörür ve ailesine 600 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Firma, kararı temyize götürdü. Yargıtay da 2 buçuk yıl sonra eksik evrak olduğugerekçesiyle dosyayı geri gönderdi. Eksikliklerin tamamlanmasının ardından mahkeme, bilirkişi raporu gerektiğini belirterek kararı bozdu.

YENİDEN YARGILANACAKLAR

11 yıllık dava İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlandı.

“SON BULSUN”

Hem ceza hem de tazminat davası devam eden Cemil Yörür ise 11 yıldır felçli olduğunu, ailesine bakamadığını belirtip “Mağdurum, 11 yıllık süren adalet arayışım son bulsun” diyerek yargı sürecinin uzamasına isyan etti.