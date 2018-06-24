CHP lideri Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'da oyunu kullandı.

Kılıçdaroğlu, okuldan çıkışta gazetecilere şu açıklamayı yaptı: Yorucu bir maratondan sonra hep birlikte sandığa gidiyoruz, oylarımızı kullanıyoruz. Ankara’da ben, eşim ve oğlum oylarımızı kullandık. Genel merkezde arkadaşlarım çalışıyorlar. Türkiye’nin değişik illerinde görevlendirdiğimiz vekil arkadaşlarım var. Türkiye’nin genelinde şu anda ciddi bir sorunla karşılaşmadık ama belli bölgelerde ciddi şikayetler geliyor. Vekil arkadaşlarımız sorunu çözmek ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Belki bugün öğleden sonra parti sözcümüz daha ayrıntılı açıklama yapacak. Bütün kamu görevlilerine açık ve net çağrıda bulunuyorum, lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayınız. Bir siyasi partinin memuru değilsiniz. Devletin bekası, demokrasisi, adaleti için çalışmak zorundasınız. Birilerinin baskısının altına olmayınız. Özellikle doğu ve güneydoğudan gelen şikayetler var.