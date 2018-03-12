CHP’de ön seçime ittifak ayarı

CHP’nin iki gün süren ve kavgaların damga vurduğu tüzük kurultayında en büyük tartışma ön seçim maddesinde çıktı. Yeni tüzükte, milletvekilli adaylarının belirlemesine ilişkin yüzde 85 ön seçim şartı korundu.

Ancak CHP'nin Siirt İl Başkanı'nın kurultay sırasında yaptığı duygusal bir konuşmanın ardından, onun verdiği önerge ile, tüzüğe bir cümle eklendi. Bu cümle ile, CHP'nin milletvekili adaylarının belirlenmesi sürecinde bir parti ile ittifak yapması halinde, hiç ön seçim yapılmamasının önü açılıyor.

Kurultaya gelen taslak tüzükte, millletvekili seçimi için yüzde 85 ön seçim getirilmesine rağmen, bunun ancak tek bir şartta, seçimlere bir yıl kala erken seçim kararı alınması halinde uygulanmaya yer alıyordu. Ancak Siirt İl Başkanı'nın önergesiyle bu şarta ek olarak “ittifak yapılmasına karar verilmesi halinde de Parti Meclisi yüzde on beş kotayla bağlı olmadan aday saptayabilir” ifadesi konuldu. Böylece, CHP'nin herhangi bir partiyle seçim ittifakına girmesi halinde, milletvekili adaylarının Parti Meclisi tarafından ön seçim şartı aranmaksızın belirlenmesinin önü açıldı.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZKOÇ'UN DURUMU NE OLACAK?

CHP'de bir başka tartışma konusu ise tüzük kurultayında Dİvan Başkanı Hakkı Süha Okay'la tartışıp, küfür eden, Okay'ın salonu terketmesine yol açan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un durumu. Tüzük kurultayı öncesinde 48 milletvekili Genel Merkez tarafından hazırlanan tüzük taslağına karşı sert bir bildiri yayınlamış, ardından bir vekilin imzasını çekmişti.

CHP'de ‘47'ler” olarak anılmaya başlayan bu vekil bloğu, Engin Özkoç'un Grup Başkan Vekilliğinin düşürülmesi için harekete geçti. Parti Meclisi içinde de destekçileri olan 47'lerin, Özkoç'un düşürülerek, yerine 47 imzacı isimden birini Grup Başkan vekili yapmayı planladıkları öğrenildi.