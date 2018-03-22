Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çiftlik Bank CEO’sunun yengesi tutuklandı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında akşam saatlerinde 2 kişi daha tutuklandı. Tutuklananlardan biri Mehmet Aydın'ın yengesi Hava Aydın olurken, diğer kişinin de firma yöneticilerinden biri olduğu öğrenildi.

android-time 21:52 22 Mart 2018
Haberler Gündem
Çiftlik Bank CEO’sunun yengesi tutuklandı
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında akşam saatlerinde 2 kişi daha tutuklandı. Tutuklananlardan biri Mehmet Aydın'ın yengesi Hava Aydın olurken, diğer kişinin de firma yöneticilerinden biri olduğu öğrenildi.

Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin İstanbul ve Bursa’da eş zamanlı düzenlediği operasyonda şirket CEO’su Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın’ın eşi Hava Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi S.Y gözaltına alındı. İki kişi getirildikleri Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hava Aydın’ın, Mehmet Aydın’a ait farklı bir şirketle bir dönem bağlantısı olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERÇiftlik Bank TSK'ya da el atmış! Şehidin parasını da yemişler...Çiftlik Bank TSK'ya da el atmış! Şehidin parasını da yemişler...

TUTUKLU SAYISI 9 OLDU

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Taraklı Kaymakamlığı’nın talebi üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın, şirket yöneticisi Cemal Çolak, H.T., Ü.G., S.A., S.A. ve E.T tutuklanmıştı. Hava Aydın ve S.Y. ile birlikte tutuklu sayısı 9’a yükseldi. DHA

İLGİLİ HABERUruguay basını Çiftlikbank'ı konuşuyorUruguay basını Çiftlikbank'ı konuşuyorİLGİLİ HABERTosun, Ferrari ile Uruguay'da drift atarken görüntülenmişTosun, Ferrari ile Uruguay'da drift atarken görüntülenmiş

 

Son güncelleme: android-time 22:3022.03.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar