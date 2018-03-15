Çiftlik Bank vurgununda bir tutuklama daha!

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak ve Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın tutuklanmasının ardından, bu gün gözaltına alınan bir kişi daha tutuklandı.