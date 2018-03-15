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Çiftlik Bank vurgununda bir tutuklama daha!

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak ve Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın tutuklanmasının ardından, bu gün gözaltına alınan bir kişi daha tutuklandı.

android-time 20:03 15 Mart 2018
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Çiftlik Bank vurgununda bir tutuklama daha!
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak ve Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın tutuklanmasının ardından, bu gün gözaltına alınan bir kişi daha tutuklandı.

Sakarya'da Çiftlik Banka yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Taraklı ilçesinde bulunan Çiftlik Bank'a “Usulsüz faaliyet yürütüldüğü” şikayetiyle Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında H.T., isimli bir şüpheli Geyve İlçesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

 

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Son güncelleme: android-time 20:3115.03.2018
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