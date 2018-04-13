Çiftçi isyan etti: Perişan olduk

Çiftçi kredisi borcunu ödeyemediği için tarlasına ve ineklerine haciz gelen Ankaralı bir çiftçi, Ziraat Bankası şubesi önünde eylem yaptı. Aracıyla getirdiği sütü bankanın önüne döken çiftçi "Yem alamıyoruz, saman alamıyoruz, hayvanları satamıyoruz. Kimseye sesimi duyuramadım." diye isyan etti.

Görüntüleri CHP Ankara milletvekili Levent Gök twitter hesabından “Haymana’daki süt üreticisinin ibretlik tepkisini izleyelim.” başlığıyla paylaştı.

Bir buçuk dakikalık video kaydında, Ziraat Bankası şubesi önünde eylem yapan bir vatandaş görülüyor. “PERİŞAN OLDUK” Bir elinde de Türk Bayrağı olan vatandaş “Saman alamıyoruz… Yem alamıyoruz… Hayvanımızı satamıyoruz… Tarlamıza, hayvanlarımıza, evimize, barkımıza haciz geldi.

Bankaya ödeme yapamadık. Bütün mallarımız haczedildi. Perişan olduk… Bu kadar da olmaz Allah Allah… Sesimizi duyuramadım sayın Cumhurbaşkanımıza mektup yazdım yine duyuramadım. Sütümüz de burada buyrun…”diyerek beraberinde getirdiği sütü yere döktü. Bankanın güvenlik görevlisi tarafından sakinleştirilmeye çalışılan çiftçinin daha sonra aracına binerek uzaklaştığı öğrenildi. İLGİLİ HABER Türkiye pancar üreticisi Nihat Babaözlü'nün isyanını konuşuyor