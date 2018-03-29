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Çöp dolu evde çıkan yangında, anne ve kızı öldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, çöplerle dolu evde çıkan yangında Refiye Arısoy (79) ile kızı Nejla Arısoy (52), dumandan etkilenerek yaşamlarını yitirdi.

android-time 19:21 29 Mart 2018
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Çöp dolu evde çıkan yangında, anne ve kızı öldü
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, çöplerle dolu evde çıkan yangında Refiye Arısoy (79) ile kızı Nejla Arısoy (52), dumandan etkilenerek yaşamlarını yitirdi.

Olay, öğleden sonra, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Harmanlar Sokak’ta meydana geldi.

3 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Refiye Arısoy ve kızı Nejla Arısoy’un yaşadığı evde çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Binadaki çöpler için için yanarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Foto: DHA

Foto: DHA

Yangında, Refiye Arısoy ve Nejla Arısoy dumandan zehirlenerek yaşamlarını yitirdi. Binanın tüm daireleri ve merdivenlerinin çöple dolu olması nedeniyle, cenazeleri indirmek isteyen görevliler, itfaiye merdiveni ile binanın penceresine yanaştı. Dairede bulunan anne ve kızının cenazeleri itfaiye merdivenine alınarak, indirildi. Cenazeler morga kaldırıldı.

Foto: DHA

Foto: DHA

APARTMANI ÇÖPLE DOLDURMUŞLAR

Olay yerine gelen Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, konuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Komşuları, anne ve kızının binada yalnız yaşadıklarını ve uzun yıllardır apartmanın çöp ev olarak kullanıldığını, anne kızını sevdikleri için belediyeye ihbarda bulunmadıklarını belirtti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

Son güncelleme: android-time 19:4229.03.2018
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