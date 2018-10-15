DSİ’deki rüşvet operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde (DSİ) rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alınan şube müdürü ile 3 özel şirket yöneticisi, tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca, DSİ’de görevli şube müdürü Ü.K.E. ile şirket yöneticileri L.D, B.Ö, Ö.K. ve P.A. hakkında rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen’in talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şube müdürü ve müdürle birlikte hareket ettikleri belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Sağlık kontrolünün ardından şahıslar, adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen’e ifade veren şüphelilerden 4’ü, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. P.A. ise ifade işleminin ardından savcılıkça serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine götürüldü. AA