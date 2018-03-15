Erdoğan istedi stad cami oluyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında alınan karara göre Kamil Ocak Stadyumu'nun 44 bin metrekarelik alanının 17 bin metrekaresinin konut, ticaret, turizm ve inşaat oturum alanı; geri kalan kısmının ise meydan olmasına karar verildi. Ancak geçen ay Gaziantep’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, stadın yerine camii yapılacağını açıkladı. CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici de konuyu TBMM gündemine taşıdı ve “Bu alanın geleceği yılda bir iki kez Gaziantep’e gelen otoriteler tarafından mı belirlenecek?” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Kamil Ocak Stadyumu'nun yeri konusunda TOKİ ile çalıştık. Buraya bir heyet geldi şehir meydanı konusunda çalışma yaptı. Bir buraya yaşayan şehir meydanı istiyoruz. TOKİ Başkanı da böyle istiyor” dedi.Ancak Cumhurbaşkanı ”Cami” deyince işler değişti.

HALK YEŞİL ALAN İSTİYOR

CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, stad ve çevresindeki alanın geleceğine ilişkin tartışmaları Meclis gündemine taşıdı. Stadın yıkılması kararının ardından, STK ve Gazianteplilerin ihtiyaç ve taleplerini de kapsayan ortak bildiriler yayınladığını hatırlatan Ekici, bu alanın geleneksel kent dokusuyla uyumlu, yeşil alan odaklı bir proje olarak değerlendirilmesi konusunda birleşildiğini kaydetti. Ekici “Ancak geçtiğimiz günlerde Gaziantep'i ziyaret eden Cumöhurbaşkanı tarafından stadyumun yerine cami yapılacağı ifade edilmiş, Gazianteplilerin talepleri ise çatlak ses olarak yorumlanmıştır” dedi.

Ekici, TBMM’ye verdiği önerge de de Başbakan Binali Yıldırım'a ”Kent merkezi ile bütünlük oluşturan bu alanın nasıl değerlendirileceği konusunda Gazianteplilerin ihtiyaç ve talepleri dikkate alınacak mıdır? Yoksa bu alanın geleceği yılda bir iki kez Gaziantep'e gelen otoriteler tarafından mı belirlenecektir? Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'nın şehir meydanı ana fikri doğrultusunda değerlendirileceğine ve bu projenin 5 bin metrekarelik Meydan Camii Alanı düzenlenmesi de içerdiğine ilişkin vaadi yok mu sayılacaktır?” sorularını yöneltti.