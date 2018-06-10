‘Erdoğan MHP’den kurtulmak istiyor’

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş 'Cumhur ittifakı' hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu...

Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şuanda bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Kimse bize farklı bir yaklaşım göstermesin” şeklindeki açıklamsından sonra Twitter hesabından ‘Cumhur ittifakı’nı değerlendirdi.

Yarkadaş’ın açıklaması şu şekilde:

”Erdoğan, anketlere bakınca MHP’nin 24 Haziran’da TBMM’ye sadece 17 vekil sokabileceğini gördü. Bu yüzden artık MHP’yi sırtında taşımak istemiyor. Bahçeli ise bunu gördüğü için Cumhur İttifakı’nı kutsayıp ortaklığını sürdürmeye çalışıyor. RTE’nin yeni ittifak aradığı sır değil…”