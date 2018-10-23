Erdoğan’dan Bahçeli’ye ittifak yanıtı: Madem ‘biz yolumuza’ diyorlar, biz de ‘herkes kendi yoluna’ deriz

Partisinin grup toplantısında ittifak tartışmalarını değerlendiren ve "Sosyal medyadaki kimi yorumların yanlış anlaşıldığını düşünüyor, üzüntüyle karşılıyorum. Kimseyi kişisel olarak hedef almamız söz konusu değildir." diyen Erdoğan bu sözlerin ardından Bahçeli'ye yüklendi. MHP liderinin "Andımız" tartışmalarına ilişkin Bekir Bozdağ'ı hedef alan sözlerine değinen Erdoğan "Bakanımıza yönelik bu tehditi ve hakareti bir genel başkana yakıştıramadım" diye konuştu. Erdoğan bu sözlerinin ardından "Madem 'biz yolumuza' diyorlar, biz de 'herkes kendi yoluna' deriz" dedi ve yerel seçimler için ittifakı resmen bitirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısındaki “Hiçbir ittifak bir tarafın yok sayılmasıyla ayakta kalamaz. Bundan böyle kendi göbek bağımızı kendimiz kesmeye hazırız. Hiçbir ittifak diğer tarafın parmak sallamasıyla yaşamaz. Kronikleşmiş süreci uzatmanın alemi yok. Bundan böyle ittifak arayışımız yoktur” sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan cevap geldi.

MHP lideri Bahçeli’nin “Andımız” tartışmalarına ilişkin Bekir Bozdağ’ı hedef alan sözlerine değinen de Erdoğan “Bakanımıza yönelik bu tehditi ve hakareti bir genel başkana yakıştıramadım” diye konuştu. Erdoğan bu sözlerinin ardından “Madem ‘biz yolumuza’ diyorlar, biz de ‘herkes kendi yoluna’ deriz” dedi ve yerel seçimler için ittifakı resmen bitirdi.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Konuşmasında Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili detaylı bilgiler de veren Erdoğan cinayetin anlık değil planlı olduğunu vurgulayarak sorumluların yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifinde bulundu.

“Bundan sonra tüm sorumluları açık bir şekilde ortaya çıkararak hukuk önünde cezaya çarptırmalarını bekliyoruz” diyen Erdoğan şunları söyledi :Cinayetin anlık değil planlı olduğuna yönelik emareler var. Bu 15 kişi cinayet günü neden İstanbul'da toplanmıştır. Bu kişiler kimden emir alarak oraya gelmiştir, başkonsolosluk binası neden hemen değil de neden günler sonra incelemeye açılmıştır, cinayet ortadayken onca tutarsız açıklama neden yapılmıştır, ceset neden hala ortada yok, cesedin yerli işbirlikçiye verildiği ifadesi doğruysa bu yerli işbirlikçi kimdir? Sıradan bir kişi bahsetmiyor bundan. Bu yerki işbirlikçiyi açıklamaya mecbursun. Kimse sorular cevaplanmadan meselenin kapatılacağını aklından geçirmesin. Güvenlik birimlerinin elindeki bilgiler hadisenin planlı olduğuna işaret ediyor. Böyle bir meseleyi, birkaç güvenlik ve istihbarat elemanının üzerine yıkmak yanlış. Bir çağrı yapıyorum; Suudi Arabistan Kralı başta olmak üzere üst yönetimedir. Olay İstanbul'da olmuştur. Bu 15 + 3 kişinin yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir.”

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Öncelikle ödürüldüğü kesinleşen Cemal Kaşıkçı’nın ailesine mensubu olduğu Suudi Arabistan halkına ve basın camiasına baş sağlığı diliyorum.

Cemal Kaşıkçı 28 Eylül Cuma günü saat 11.50’de evlilik işlemleri için Suudi Arabistan Konsolosluğuna gidiyor. Bu ziyaretin cinayeti işleyen ekibe haber verdiği anlaşılıyor. Konsolosluk görevlilerinden bazılarının ülkelerine gitmeleri, hazırlıkların orada yapıldığına işaret ediyor.

1 Ekim’de saat 16.30’da Pazartesi günü 3 kişilik ekip tarifeli seferle İstanbul’a iniyor. bu arada Başkonsolosluktan başka ekip de Belgrad Ormanı ve Yalova’da keşif çalışmaları yapıyor.

2 Ekim’de başka ekip gelip, otele yerleşiyor. 9 kişilik üçüncü ekip de bir başka otele hareket ediyor. Toplam 15 kişilik bu ekip sabah 09.50 ile 11.00 arasında ayrı ayrı gelip buluşuyor. Önce konsolosluğun kamera sistemindeki hard-disk sökülüyor. Cemal Kaşıkçı 11.50’de aranıp randevusu teyit ediliyor. Kaşıkçı 13.08’de konsolosluğa yaya olarak giriyor. Bu saatten sonra da bir daha haber alınamıyor.

Akşam saat 17.50’de resmi makamlara nişanlısı tarafından konsoloslukta zorla alıkonulduğuna dair başvuru yapılıyor. İlgili birimler tahkikat başlatıyor. Bölgedeki kameraların incelenmesi sonucu Kaşıkçı’nın çıkmadığı kesinlik kazanıyor. Diplomatik dokunulmazlıkları olduğu için fiili bir işlem yapılamıyor.

Emniyet ve istihabarat birimlerimiz hadiseyi araştırmayı başlarken, savcılığımız da soruşturma açıyor. Araştırma ve soruşturma derinleştikçe çok ilginç bilgiler çıkıyor.

Cinayetin olduğu günün arefesinde 15 Suudi güvenlikçi, adli tıpçının ülkemize geldiği görülüyor.Kıyafeti gözlüğü sakalıyla Cemal Kaşıkçı’ya benzetilmeye çalışan kişinin de akşam Riyad’a hareket ettiği görülüyor. Suudi Arabistan Kaşıkçı’nın öldürüldüğü iddialarını reddediyor. Başkonsolos 6 Ekim’de Reuters muhabirini içeriyle davet ederek dolapları açarak lakayık bir havada kendini savunmaya çalışıyor.

Dışişleri Bakanlığımız da muhataplarıyla sürekli görüştü. Suudi Arabistan’dan ülkemize gelen heyet çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Suudi yetkililer, konsolosluk binasının aranmasına izin vereceklerini açıkladılar. Önce bazı şeyleri sormak zorundayız, zira bu olay İstanbul’da meydana geliyor. Sorumluluk makamındayız. Meselenin üzerindeki sis bulutu ortadan kalkmaya başladıkça diğer ülkeler de harekete geçtiler. Suudi Arabistan Kralıyla 14 Ekim’de yaptığımız ilk telefon görüşmesinde elimizdeki bulguları kendisine anlattım. Ortak çalışma grubu kararımız ilettim. Başkonsolos görevinden alındı.

Bundan sonra tüm sorumluları açık bir şekilde ortaya çıkararak hukuk önünde cezaya çarptırmalarını bekliyoruz. Cinayetin anlık değil planlı olduğuna yönelik emareler var. Bu 15 kişi cinayet günü neden İstanbul’da toplanmıştır. Bu kişiler kimden emir alarak oraya gelmiştir, başkonsolosluk binası neden hemen değil de neden günler sonra incelemeye açılmıştır, cinayet ortadayken onca tutarsız açıklama neden yapılmıştır, ceset neden hala ortada yok, cesedin yerli işbirlikçiye verildiği ifadesi doğruysa bu yerli işbirlikçi kimdir? Sıradan bir kişi bahsetmiyor bundan. Bu yerki işbirlikçiyi açıklamaya mecbursun.

Kimse sorular cevaplanmadan meselenin kapatılacağını aklından geçirmesin. Güvenlik birimlerinin elindeki bilgiler hadisenin planlı olduğuna işaret ediyor. Böyle bir meseleyi, birkaç güvenlik ve istihbarat elemanının üzerine yıkmak yanlış. Bir çağrı yapıyorum; Suudi Arabistan Kralı başta olmak üzere üst yönetimedir. Olay İstanbul’da olmuştur. Bu 15 + 3 kişinin yargılanmasının İstanbul’da yapılması teklifimdir.

AF AÇIKLAMASI

Türkiye siyasi işbirlikleri hususunda yeni bir döneme girdi. Bu işbirliği zemininin çok önemli katkısı olmuştur. MHP ile yeni yönetimin hayata geçirilmesi sürecinde son olarak 24 Haizran’da çok verimli bir ittifak sergiledik. Cumhur İttifakı adını verdiğimiz bu zemini hazırlayan milletimizdir. Milletimizin sesine kulak verdik ve samimi bir dayanışma içinde olduk. Yeni yönetim sisteminin inşası gibi temel konularda ittifak içinde olmak, iki partinin aynı çizgiyi takip etmesi beklenmiyor. AK Parti ve MHP iki ayrı partidir. Farklı düşündüğümüz konularda kendi yolumuzu takip ederiz.

MHP ile kimi hususlarda farklı düşündüğümüz görülüyor. Cumhur İttifakına verdiğimiz önem üzerine bu farklılıklara yapıcı bir dil ile ifade etmeye çalıştık. Kimseye kişisel olarak saygısızlık etmeyi aklımızdan geçirmeyiz. Esasen bizim siyaset tarzımızda böyle bir üslubun yeri yoktur.

Af gündeme geldiğinde, bu işi tam manasıyla masaya yatırdık. Teklife sıcak bakmadığımızı çeşitli örneklerle anlatmaya çalıştık. Burada temel bir ilke var. Temel ilke bir devlet kendisine karşı işlenen suçlara af yetkisine sahip olabilir ama kişilere karşı işlenen suçlara karşı devlet af yetkisine sahip değildir.

Cezaeevlerinde 50 bine yakın uyuşturucu suçlusunun bulunduğu belirten Erdoğan “Milletime sesleniyorum. Allah aşkına bunlara kader mahkumu diyebilir miyiz? Öte yandan can alan katillere, hırsızlara mı kader mahkumu diyeceğiz? Zanilere mi kader mahkumu diyeceğiz? Ama biz devlete karşı işlenen suçlarda devlet olarak burada yapılacak ne varsa bunu yapmaya gayret ederiz. Arkadaşlarımız bu çalışmaları da yaptılar, yapıyorlar.” diye konuştu.

MHP ile AKP arasındaki “Sosyal medyadaki kimi yorumların yanlış anlaşıldığını düşünüyor, üzüntüyle karşılıyorum. Kimseyi kişisel olarak hedef almamız söz konusu değildir.”

ANDIMIZ KONUSUNU GERİDE BIRAKMIŞTIK

Andımız geride bıraktığımızı sandığım bir konuydu. 2013’te bunu çözmüştük. Yetki aşımı yaparak maalesef bu düzenlemeyi iptal etmiştir. Türkiye’yi hak etmediği bir tartışmanın içine sürükleyen bu karar, eski hastalıkların yaşadığını gösteriyor. Tek parti CHP’si döneminde başlatılan uygulamayı hala sürdürmeyi çalışmak yanlıştır.

EN ETKİLİ AND İSTİKLAL MARŞIDIR

Andın ilk halini Türk Ocaklarını kapatmasıyla, üniversitelerini perişan etmesiyle bilinen tıp doktoru Reşit Galip yazmıştır. Türkçe Ezan zulmünün de mimarıdır. Milletimizin en etkili andı İstiklal Marşıdır. Bunun dışına bir and tanıyoruz, tanımayacağız.

BEN TÜRK’ÜM AMA TÜRKÇÜ DEĞİLİM

Ben Türk’üm ama Türkçü değilim. O başka bir şey, o başka bir şey. Irkçılık bizim dinimizde yasaklanmıştır. Her etnik unsur kendi etnik unsuruyla iftihar edebilir. Sizin Türkçülük yapma hakkınız var ama benim Kürt vatandaşımızın Kürtçülük yapmak hakkı doğar. Asla bunu ırkçılık yapma boyutuna taşımayalım. Bunu yaptığınız anda ayrımcılık yapmış olursunuz. AK Parti olarak bu yanlışa düşmedik. Türkiye Cumhuriyeti devleti 81 milyonun ortak devleti olduğuna göre, sembolik unsuların hepimizi kucaklaması gerekir. Rabiamız budur. Tek millet. Kökenine, bölgesine bakmaksızın 81 milyon vatandaşımızın tamamını ifade ediyoruz. Ayrımcılık yok. Tek bayrak. uğrunda dedelerimizin ve evlatlarımızın kan döktüğü istiklalimizin alameti farikasını olan değerini vurguluyoruz. Tek vatan derken, 780 bin kilometre vatan toprağının hepimize ait olduğunu söylüyoruz. Tek devlet derken maziden atiye uzanan köprü üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti’nden başka devlet tanımadığımızı belirtiyoruz.

HERKES KENDİ YOLUNA

MHP lideri Bahçeli’nin “Andımız” tartışmalarına ilişkin Bekir Bozdağ’ı hedef alan sözlerine değinen de Erdoğan “Bakanımıza yönelik bu tehdidi ve hakareti bir genel başkana yakıştıramadım” diye konuştu. Erdoğan bu sözlerinin ardından “Madem ‘biz yolumuza’ diyorlar, biz de ‘herkes kendi yoluna’ deriz” dedi ve yerel seçimler için ittifakı resmen bitirdi.

YOL ARKADAŞIMI FEDA EDEMEM

Tek tipçi bir metin özentisinin çocuklarımıza her sabah okutulmasının yeri var mıdır? Anayasa Komisyonu Başkanımızın kökeni ve meşrebi üzerinden eleştirilmesinin kime ne faydası vardır? Ben ayrımcı değilim diyeceksin, Anayasa Komisyonu Başkanımız benim milletvekilim, bakanlık yapmış arkadaşımıza, bakanımıza hem hakaret, hem tehdit savuracaksın. Onun arkasında bizler varız. Bakanımıza yönelik bu tehdidi ve hakareti gerçekten bir genel başkana yakıştıramadım. Bu çok üzücüydü. Buna yol arkadaşımı feda edemem. Benim bu yol arkadaşımızın ırkçılıkla alakası yok. Kökeni Kürt olabilir ama kendisi bu millete hizmet etmenin şuurunda. Niye hedef saptırıyor, damgalama yapıyoruz.