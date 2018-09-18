Eren Erdem’in avukatı tahliye istedi

CHP’nin eski milletvekili Eren Erdem’in yargılandığı dava ile Karşı gazetesi çalışanlarının yargılanacağı davanın birleştirilmesi üzerine, duruşmanın daha önce verilen tarihte yapılması ve Erdem’in tensiple tahliye edilmesi için avukatı aracılığıyla mahkemeye dilekçe gönderildi.

CHP'nin eski milletvekili Eren Erdem'in İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava ile Karşı gazetesi çalışanlarının yargılanacağı İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyalarının birleştirilmesi üzerine Erdem'in avukatı Onur Cingil aracılığıyla, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe gönderildi.

Dilekçede, Erdem'in İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde 19 Eylül'de hakim karşısına çıkacağını ancak davaların birleştirilerek, dosyanın 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi nedeniyle duruşma tarihinin belli olmadığını kaydeden Avukat Onur Cingil, “İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame çerçevesinde müvekkil hakkında ilk önce yurt dışı yasağı konulmuş, bu tedbir yeterli olmasına, dosyada yeni bir delil ve olay olmamasına rağmen, gerçek dışı nedenler ileri sürülerek haksız, hukuksuz ve mesnetsiz bir şekilde 29/06/2018 tarihinde müvekkilin tutuklanmasına karar verilmiş olup, müvekkil 80 günden fazla bir süredir de Silivri Cezaevinde tutuklu olarak tutulmaktadır” ifadelerine yer verdi.

‘83 GÜN SONRA İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKTI'

Erdem'in, 19 Eylül günü, tutuklandığı tarihten 83 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkacağını ancak duruşma tarihinden 1 gün önce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararla dosyanın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiğini belirtildiği dilekçede, “Müvekkilin tam 83 gün sonra hakim karşısına çıkarılarak savunma yapacağı, iddialara cevap vereceği ve tutuksuz yargılanması ve tahliye edilmesi talepleri ile birlikte tüm delilleri elinden alınmıştır” denildi.

TAHLİYESİ İSTENDİ

Dilekçede ne zaman duruşma günü verileceğinin belli olmadığı anlatılarak, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu tarihte duruşmanın yapılması ve Erdem'in tensiple tahliyesine karar verilmesi istendi.