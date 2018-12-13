Filiz Aker’in ağabeyine gözaltı!

Vatan Şaşmaz'ı öldükten sonra intihar eden Filiz Aker'in ağabeyi Süleyman Bayer gözaltına alındı. Süleyman Aker'in kasten adam öldürme suçundan 26 yıl kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kasten adam öldürme suçundan Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in ağabeyi 65 yaşındaki Süleyman Bayer için 5 Aralık Günü yakalama kararı çıkarıldı.

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KIZ KARDEŞİNİN EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Karar üzerine İstanbul Aranan Şahıslar Büro Amirliği Süleyman Bayer'in Esenyurt'ta olduğunu belirledi. Esenyurt'u çembere alan ekipler, Süleyman Bayer'in gidebileceği adresleri belirleyerek takip başlatıldı. Takip kapsamında kız kardeşinin evinde Süleyman Bayer gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan şüpheli Süleyman Bayer'in Amasya'da karıştığı kasten adam öldürme suçundan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Süleyman Bayer işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.