Gökçek’e göre, Çinliler ve Katarlılar talipti

Melih Gökçek’in milyarları gömdüğü Ankapark, Başkent için tam bir kara delik oldu. Gökçek’in ‘’Çinliler,i Katarlılar talip’’ dediği Ankapark’ta oyuncaklar çürümeye başladı, açılan ihaleye de kimse katılmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 1.6 milyar lira para harcanan ve bitmesi için de 741 milyon lira gereken Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki Ankapark’ı 765 milyon 600 bin lira bedelle ihaleye açtı ama 29 yıllığına günde 73 bin, ayda 2.2 milyon lira kira ödeyecek kimse çıkmadı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada ‘'Ankapark'ın işletmeye verilmesi için sürenin 29 yıllığına uzatılması ve ihaleye çıkılması başlı başına bir hukuksuzdur'' dedi ve şunları söyledi:

‘'Ankapark’ta 3 bin personel çalışacak. Personel giderleri, elektrik, 100 bin metrekarelik gölet ve fıskiyenin işletme giderleri, kapalı alanın ısıtılması, çürüyen oyuncakların bakım onarımı ile birlikte işletme giderleri yıllık 1 milyara yaklaşıyor. Sadece işletme gideri için giriş ücreti 50 TL den yılda 20 milyon kişinin ziyaret etmesi gerekiyor ki bu da mümkün değil. Ankapark alanı oyuncaklardan arındırılarak AOÇ'ye iade edilmeli, Gökçek de yargılanmalıdır”

NE ÇİNLİ NE KATARLI

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök,,''Melih Gökçek Ankaralının parasını Ankapark'a fütursuzca harcadı'' derken, Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka da ‘'Ankaralılara 23 yıl acı çektiren Gökçek yargı önünde hesap vermeli'' açıklaması yaptı. İstifa etmek zorunda kalan Gökçek, bin 217 oyuncak ile Ankapark'ın Avrupa'nın en büyük tema parkını yaptıklarını belirtip “Çinliler talip, Katarlılar talip, Arabistan'dan ilgilenenler var” demişti. Ancak ihaleye gelen tek bir firma bile olmadı.

Ankara’da 23 yıl süreyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan ve zorla istifa eden Melih Gökçek, 2013 yılında ‘'Ankapark Ankara'ya yılda 10 milyon turist getirecek. Dünyada eşi benzeri olmayacak. Guinness Rekorlar kitabına gireceğiz'' diyerek bu parkın inşasına başlamıştı. Parka bugüne kadar 1,6 milyar lira harcandı. 240 adet Dinozor maketine 10 milyon lira yatırıldı. Park bitmedi, Gökçek de gitti.