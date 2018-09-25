Hadi ipucu: Mus ve misk hangi hayvanın türü? İşte Hadi 25 Eylül 12:30 yarışmasının ipucu cevabı…

Hadi’nin 25 Eylül tarihli öğlen yarışmasının ipucu sorusu yayınlandı. Misk ve mus türleri olan ve dünyanın her yerinde yaşayabilen hayvan türünün sorulduğu Hadi ipucu sorusunun cevabı haberimizin devamında.
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Hadi bugün 12:30'da! Günaydın sevgili Hadiciler Bugünkü ipucumuz dünyanın hemen hemen her yerinde yaşayabilen bir hayvan türü Size tür olarak mus ve misk desek Siz bize ne söyleyebilirsiniz? . . . . . . . . #hadi #kazandıranuygulama #hadihayırlısı #ödüllüyarışma #trivia #test #hadibilgiyarışması #hadioynalive #heyecanlı #canlı #mobil #yarışma #gercekpara #appstore #playstore
HADİ İPUCU SORUSU: MİS VE MUS TÜRLERİ OLAN HAYVAN…
“Size tür olarak mus ve misk desek… Siz bize ne söyleyebilirsiniz?” cümlesiyle sorulan Hadi ipucu sorusunda cevap GEYİK olarak dikkatç çekiyor. Geyik, geyikgiller (Latince: Cervidae) familyasında geviş getiren otobur memeli hayvanların ortak adıdır. Çift toynaklılar takımında bulunan akraba familyalardaki benzer hayvanlar da genel olarak geyik diye adlandırılmaktadır. Geyikler Antarktika ve Avustralya dışındaki kıtalarda oldukça yaygın olarak dağılmıştır. Afrika kıtasında Kuzey bölümünde Tunus ve Cezayir’in Atlas Dağları’nda bir miktar kızıl geyik bulunmaktadır. Geyikler tundradan tropikal yağmur ormanlarına kadar çeşitli biyomlarda yaşar.
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