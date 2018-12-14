İş Kanununda işçilere verilebilecek en az izin süreleri belirlenmiştir. Bu sürelerin altında izin kullandırılması mümkün olmayıp üstünde ise izin hakkı tanınabilir. Peki, hafta tatili günleri yıllık izin süresine dahil midir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Yıllık izin günleri hesaplanırken ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinin izin süresinden sayılıp sayılmayacağı merak konusudur. Şimdi, hafta tatili günleri yıllık izin süresine dahil midir? sorusunun cevabını verelim… İşte detaylar…

İş Kanunu 56. maddesinde durum şu şekilde açıklanıyor;

“İş Kanunu'nda belirtilen 14, 20 ve 26 günlük yıllık izin sürelerine hafta tatilleri dâhil edilmemiştir. Yıllık izinler kullanılırken, izin süresine rastlayan hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinin bu sürelere ilave edilmesi gereklidir. Örneğin 14 günlük yıllık izne ayrılan bir işçi, bu süreye 2 gün de hafta tatili rastlayacağından, fiilen 16 gün yıllık izin kullanacaktır.”

Bu duruma göre haftalık çalışma süresini 5 günde dolduran işçiler 2 gün, 6 günde dolduran işçiler 1 gün hafta tatili yapmaktadır.

Ancak Yargıtay kararları gereği, iki gün tatil yapılan işyerlerinde bu tatilin bir günü idari izin, bir günü hafta tatili olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla 2 günlük tatilin 1 günü yıllık izinden düşülürken, 1 günü düşülmemektedir.

Örneğin pazartesinden cumaya 5 gün çalışılan ve hafta sonu tatil olan bir işyerinde işçi pazartesinden sonraki pazartesiye kadar yıllık izin alırsa, 6 gün yıllık izin kullanmış olur.

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