“Harp Okulu’nda, ‘Çanakkale mi destan, 15 Temmuz mu’ sorusuna ‘Çanakkale’ diyen öğrenci elendi”

Bu iddiayı İYİ Partili Ümit Özdağ dile getirdi. “Üç kez teyit ettim” dedi. 3 kişilik sınav komisyonunda bir emekli generalle iki türbanlı kadının görev aldığını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, çarpıcı bir iddiayı gündeme getirerek, Harp Okulu sınavlarında “Çanakkale mi destandır, 15 Temmuz mu?” sorusuna, ‘Çanakkale' cevabı veren adayların elendiğini öne sürdü. Özdağ, “Ne yazık ki, Türk Ordusu'na subay yetiştiren okullara yapılan kadro alımlarında açıkça partizanlık yapılmaktadır. Bu gidiş gidiş değil” dedi.

3 KEZ TEYİT ETTİM: Özdağ, Yeniçağ Gazetesi'nde “Türk Silahlı Kuvvetleri'nde neler oluyor?” başlıklı yazısında skandal bazı gelişmeleri yazdı. SÖZCÜ'ye konuşan Özdağ, köşesinde yer alan bilgileri ‘üç kez teyit etmeden yazmıyorum' dedi ve açıkladığı olayların bildiklerinin bir kısmı olduğuna dikkat çekti. Özdağ şunları kaydetti:

ŞEKER FABRİKALARI…: “Harp Okulu'na alım sınavında sözlü heyet mensuplarından birisi öğrenciye ‘Çanakkale mi destandır, 15 Temmuz mu?' diye soru sormakta, ‘Çanakkale destandır' cevabını veren öğrenci sınavdan kalmaktadır. Bir askeri okula giriş sınavında ‘Şeker fabrikalarının satılması ile ilgili ne düşünüyorsun?' şekilde bir sorunun anlamı nedir? Açıkça öğrenci adayının AKP icraatlarına nasıl baktığını anlamak istiyorlar.”

ELDİVENLİ KADIN JÜRİ: “Lise mezunu Cem Ç., Deniz Harp Okulu sınavlarına katılmış. Yazılı sınava katılan 600 bin kişi içinde puanı ilk 10 binde. Son iki gün Ankara'da Kara Kuvvetleri binasında mülakata almışlar. Mülakatı yapan 3 kişiden biri emekli general diğer ikisi kadın; ikisi de türbanlı ve biri eldivenli. Sordukları sorular da ‘15 Temmuz gecesi ne yaptın?', ‘Başkomutanımız kimdir?', ‘Neden yalnızca Deniz Harp Okulu'na başvurdun?' gibi ilgisiz sorular. Sonuçta Cem Ç.'ye sınavı kazanamadığı söylenmiş.”