Hükümetten seçim sonrası flaş bedelli açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Seçim sonuçlarına baktığımız zaman milletimiz, Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye büyük bir değer verdi." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, “Partilerde MHP büyük bir başarı ortaya koydu çünkü bütün anketleri, anketçileri tekzip eden bir sonuç ortaya çıktı.” dedi.”Sayın İnce’nin açıklamalarına baktığınız zaman seçim sonuçlarını kabul etmesi doğru, erdemli bir yaklaşım.” açıklamasında bulunan Bozdağ, “Cumhurbaşkanımız, ‘Mesajı aldık’ açıklamasını dün yaptı. Mesajı doğru okumamız, o mesajın gereklerini doğru yapmamız son derece önemli.” şeklinde konuştu.

Bozdağ, Yüzde 9’un altında oy aldı, partisi ise daha yukarıda oy aldı. Bu tabii CHP’nin milletvekilliğinde düşen oylarının önemli bir kısımının HDP’ye gittiğini gösteriyor. Rakamlar çok net ortada.” değerlendirmesinde bulundu.

“Eğer CHP’den bu oylar HDP’ye akmamış olsaydı şu anda HDP barajı geçmemiş olacaktı.” diyen Bozdağ, “Cezaevlerinde FETÖ’den tutuklu olanların büyük bir çoğunluğu, belki tamamı HDP’ye oy verdi.” açıklamasında bulundu.

“Kılıçdaroğlu kazanmayı hedefleyen biri değil”

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “Kılıçdaroğlu kazanmayı hedefleyen biri değil. AK Parti’yi azaltmayı, eksiltmeyi hedefleyen bir siyaset ortaya koyuyor.” dedi.

Bozdağ, cumhurbaşkanının partili olmasının görevini bağımsız ve tarafsız yapmasına engel olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin demokrasiyi milletin iradesiyle güvence altına alan bir sistem olduğunu belirterek, “Bu sistem tek adamlığa izin vermeyen bir sistemdir. Tek başlılığı getiriyor ama tek adamlığa izin vermiyor. Yüzde 50 artı 1’in oyunu alan biri tek adamlık yapabilir mi?” şeklinde konuştu.

Bedelli askerlik konusu

Bozdağ, “Parlamento muhtemeldir ki 1 Ekim’e kadar ara verecek. Bedelli askerlikle ilgili konu ekimden sonra gündeme gelir.” diyen Bozdağ, OHAL’le ilgili olarak şunları söyledi:

“İrade çok açık, OHAL’in kaldırılması iradesi var ve bu iradenin çerçevesi, zamanı belirlenecek, ona göre adım atacağız.”

“YSK ile AA’nın sonuçlarının örtüşmesi doğru ve güvenilir haberciliğin göstergesi”

Bozdağ, “YSK ile Anadolu Ajansının verdiği sonuçların örtüşmesi, Anadolu Ajansının doğru, dürüst ve güvenilir habercilik yaptığının göstergesidir.” diyerek, “CHP’de bir hastalık var, her seçim öncesi, seçim sonuçlarını ya halka ya sandıktaki görevlilere ya YSK’ye ya da başkalarına yıkan yanlış bir yaklaşımı var. Önce bu yaklaşımı değiştirsinler.” şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “Anadolu Ajansının cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucuna dair verdiği haberlerin, bilgilerin hangisi eksik, yanlış çıktı? Doğru olmayan bir bilgiyi paylaştı mı? Yok.” ifadelerini kullandı.