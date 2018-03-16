İsmail Saymaz İstiklal Marşı tartışmaları için: Bu toplumu bölmenin başlangıcıdır

İstiklal Marşı tartışmaları sürerken gazeteci İsmail Saymaz'dan önemli bir açıklama geldi. Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası'nda konuşan Saymaz, "Bu toplumu bölmenin bir başlangıcıdır” dedi.

Uğur Dündar ile Halk Arenası, bu hafta Bursa Karacabey'den ekranlara geldi.

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Dündar'ın bu haftaki konukları, gazeteci yazar İsmail Saymaz ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'ydi.

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Programda yaptığı açıklamada İstiklal Marşı tartışmalarına değinen cesur gazeteci-yazar İsmail Saymaz, “Ulusal marşlar, ulusal mücadeleden sonra yazılır. Siyasal bir mücadeleden sonra yazılmaz. İstiklal Marşı’nın değiştirilmesinin önünde hukuken engel vardır. Anayasa’nın dördüncü maddesi ortadayken bu istenilen yapılamaz. Diyelim ki Anayasaya rağmen adım atıldı ve sözü ayrı bestesi ayrı denilerek bu yola başvuruldu. Ve anayasa üzerine düşen görevi yerine getirmedi. Ne olur biliyor musunuz? Bu toplumun yarısı buna AKP’nin marşı olarak bakar. Yarısı onu ulusal marş olarak kabul etmez. Bu toplumu bölmenin bir başlangıcıdır” dedi.