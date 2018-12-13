İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e operasyon: 12 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 12 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD adına faaliyette bulunan ve geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye gibi çatışmalı bölgelere girip çıktıkları tespit edilen örgüt üyelerinin yakalanması için yeni bir çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında dün gece Sultanbeyli, Bağcılar, Başakşehir, Sultangazi, Bahçelievler, Arnavutköy ve Avcılar'da 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, örgüte yardım ve yataklık eden, eleman temin eden ve lojistik destek sağlayan 12 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerin, İstanbul'dan Suriye ve Irak gibi çatışmalı sahalara eleman temin ettikleri, örgüte maddi menfaat sağlayıp lojistik destek arayışında oldukları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise IŞİD'e katılıma dönük propaganda ifadelerinin bulunduğu dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan IŞİD zanlıları, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

İHA