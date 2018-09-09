İzmir’de istismar iddiasıyla linç edilmek istenen kişi serbest bırakıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 11 yaşındaki erkek çocuğunu istismar etmek için kandırmaya çalıştığı iddiasıyla vatandaşlar tarafından linç edilmek istenirken, polisler tarafından kurtarılarak gözaltına alınan V.İ. (39), sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün meydana gelen olayda, Ilıca Mahallesi’ndeki çiçekçinin oğlu olan erkek çocuğu, elini kesince yara bandı almak için yakındaki eczaneye gitti. İddiaya göre, yara bandını aldıktan sonra eczaneden çıkan çocuğun yanına yaklaşan, sonra elini çocuğun omuzuna atan V.İ., ‘Bakkaldan çikolata alacağım’ diyerek kandırmaya çalıştı.

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POLİS VATANDAŞIN ELİNDEN ZOR ALDI

Bu sırada eczane çalışanları dışarıya çıkarak, V.İ.’yi yakaladı. Durum polise bildirildi, çocuğun babasına da haber verildi. Çevrede toplanan öfkeli kalabalık ise V.İ.’yi linç etmek istedi. Bu sırada gelen polis ekipleri, araya girerek V.İ.’yi öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen V.İ., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA